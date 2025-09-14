Las figuras de la Selección Argentina que pueden perderse el Mundial Sub-20 por la negativa de sus clubes
Diego Placente debe definir la lista para Chile y hay incertidumbre por varios jugadores de renombre, que dependen de la decisión de sus clubes.
La Selección Argentina Sub-20 se prepara para el Mundial de Chile, pero varias de sus principales figuras podrían quedarse afuera por la negativa de sus clubes europeos. Con el plazo límite del jueves 18 para presentar la lista, Diego Placente aguarda definiciones sobre casos como Franco Mastantuono, Diablito Echeverri, Valentín Carboni y Julio Soler.
La Albiceleste encara la recta final de la preparación para la Copa del Mundo, donde debutará el 28 de septiembre ante Cuba en Valparaíso. Sin embargo, la conformación de la lista de 21 convocados mantiene en vilo a la AFA: varios de los juveniles más destacados dependen de la decisión de sus clubes en Europa.
La competencia no forma parte del calendario FIFA oficial de mayores, lo que significa que las instituciones no están obligadas a ceder a sus jugadores. A pesar de que el torneo coincide con una fecha FIFA de octubre, lo que reduce el tiempo de ausencia de los futbolistas, algunos clubes se muestran reacios a liberarlos.
Caso por caso: las joyas argentinas en duda
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Xabi Alonso ya dejó en claro que el joven de 18 años no será cedido: el club invirtió 45 millones de euros en su fichaje y prefiere preservarlo. En la AFA no pierden las esperanzas, aunque lo más probable es que Mastantuono sume minutos en la mayor de Scaloni durante la fecha FIFA.
Claudio “Diablito” Echeverri (Bayer Leverkusen)
Recién llegado al fútbol alemán, depende de la decisión de Kasper Hjulmand, nuevo DT del Leverkusen. El ex River fue clave en todo el proceso Sub-20 y su ausencia sería sensible para Placente.
"Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", sostuvo recientemente Simon Rolfes, el director deportivo del conjunto alemán.
Valentín Carboni (Genoa, a préstamo del Inter)
Ya jugó tres partidos y marcó un gol en Italia tras recuperarse de una lesión ligamentaria. Fue parte del Mundial Sub-20 de 2023 y Placente lo considera importante, pero su presencia dependerá del visto bueno del Genoa.
Julio Soler (Bournemouth)
Su situación genera optimismo: con pocos minutos en la Premier League, el lateral zurdo podría ser liberado. Incluso en su contrato exigió poder jugar con la Selección Juvenil, lo que refuerza sus chances de estar en Chile.
En Argentina hay nombres importantes que sí estarán disponibles
-
Ian Subiabre y Santiago Lencina (River)
Bautista Dadín (River, debutó en Primera pero no fue citado esta vez)
Maher Carrizo (Vélez, titular en el equipo de Barros Schelotto en Libertadores)
Milton Delgado (Boca, con presencia en Primera)
Ignacio Perruzzi (San Lorenzo, titular)
La AFA mantiene un acuerdo verbal con los clubes locales para no obstaculizar la cesión de juveniles, aunque puede haber negociaciones caso por caso.
La Selección Sub-20 volverá a entrenarse en Ezeiza la próxima semana con una lista provisoria de 16 jugadores, mientras Placente aguarda por las definiciones de Europa. La expectativa se centra en la posibilidad de contar con al menos algunos de los talentos que hoy están en duda.
