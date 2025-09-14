Las figuras de la Selección Argentina que pueden perderse el Mundial Sub-20 por la negativa de sus clubes

Claudio “Diablito” Echeverri (Bayer Leverkusen)

Recién llegado al fútbol alemán, depende de la decisión de Kasper Hjulmand, nuevo DT del Leverkusen. El ex River fue clave en todo el proceso Sub-20 y su ausencia sería sensible para Placente.

"Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", sostuvo recientemente Simon Rolfes, el director deportivo del conjunto alemán.

diablito

Valentín Carboni (Genoa, a préstamo del Inter)

Ya jugó tres partidos y marcó un gol en Italia tras recuperarse de una lesión ligamentaria. Fue parte del Mundial Sub-20 de 2023 y Placente lo considera importante, pero su presencia dependerá del visto bueno del Genoa.

image

Julio Soler (Bournemouth)

Su situación genera optimismo: con pocos minutos en la Premier League, el lateral zurdo podría ser liberado. Incluso en su contrato exigió poder jugar con la Selección Juvenil, lo que refuerza sus chances de estar en Chile.

julio soler.jpg

En Argentina hay nombres importantes que sí estarán disponibles

Ian Subiabre y Santiago Lencina (River)

Bautista Dadín (River, debutó en Primera pero no fue citado esta vez)

Maher Carrizo (Vélez, titular en el equipo de Barros Schelotto en Libertadores)

Milton Delgado (Boca, con presencia en Primera)

Ignacio Perruzzi (San Lorenzo, titular)

La AFA mantiene un acuerdo verbal con los clubes locales para no obstaculizar la cesión de juveniles, aunque puede haber negociaciones caso por caso.

La Selección Sub-20 volverá a entrenarse en Ezeiza la próxima semana con una lista provisoria de 16 jugadores, mientras Placente aguarda por las definiciones de Europa. La expectativa se centra en la posibilidad de contar con al menos algunos de los talentos que hoy están en duda.