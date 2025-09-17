Maravilla Martínez alcanzó los 50 goles en Racing: va tras los pasos de Diego Milito

En la presente Copa Libertadores, Martínez es uno de los grandes protagonistas. Participó directamente en nueve tantos de los nueve partidos que disputó Racing: convirtió siete (incluidos un doblete a Colo Colo y otro a Peñarol) y dio dos asistencias más. Su presencia fue decisiva para que la Academia sueñe con volver a una semifinal continental después de 28 años.

El jugador del partido: los números de Maravilla Martínez ante Vélez

Tras la victoria, el goleador compartió su fórmula con humildad: “Más que nada tengo que agradecer al equipo, porque siempre crean situaciones para que yo solo tenga que empujarla. Son rebotes que valen, pero hay que estar ahí”.

Consciente de la importancia del triunfo, el atacante se mostró ilusionado con la revancha en Avellaneda: “Ojalá este gol sirva para llevarnos a semifinales. Sabemos que Vélez es un gran equipo, pero estamos preparados para dar pelea”.

