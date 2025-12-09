Fuerte exabrupto de Horacio Pagani contra River, y posterior amenaza a un colega: "Te voy a meter una mano"
El veterano periodista tuvo un mediodía complicado, con varios exabruptos, mientras debatían sobre el presente "Millonario" y el aniversario de Madrid.
El histórico periodista Horacio Pagani, quien continúa asegurando que es imparcial a la hora de expresar sus opiniones futboleras, incurrió en algunas polémicas este martes a la hora de hablar de River, tanto por el presente como por el pasado, en el marco del aniversario de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.
Este 9 de diciembre se cumplieron 7 años de la ya histórica final disputada en el Santiago Bernabéu, donde el equipo de Marcelo Gallardo conquistó su cuarta Libertadores, nada menos que ante Boca.
Respecto al que para muchos fue el partido más importante de la historia del certamen continental y del Superclásico, Pagani analizó: "Si lo más importante que tenés en la historia es haberle ganado al rival de toda tu vida un gran partido, hay un complejo de inferioridad".
Luego, en medio del debate en TyC Sports, el experimentado cronista se cruzó con Guido Glait, reconocido hincha "millonario", y Pagani no tardó en incurrir en fuertes exabruptos.
"Se inventó a River, que es el equipo más sostenido de la Conmebol... y hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda. ¿Alguien le pegó más a Riquelme y a Boca que a River, que hace seis meses que es un desastre?", sostuvo el veterano periodista.
Cuando el conductor Ariel Rodríguez intentó salvarlo, Pagani argumentó que fue un "equipo de mierda" el River de los últimos meses y que no se refería a una cuestión histórica.
Como Glait se mostró incrédulo con su aclaración, el periodista comenzó a insultarlo en vivo. "Vos sos un pelotudo. Te voy a meter una mano. Ya me está hinchado los huevos en serio. Conmigo no jodés", disparó.
Como siempre, el segmento televisivo no tardó en llegar a las redes, donde cosechó repudio y se volvió viral.
