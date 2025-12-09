Fuerte exabrupto de Horacio Pagani contra River, y posterior amenaza a un colega: "Te voy a meter una mano"

horario pagani

Cuando el conductor Ariel Rodríguez intentó salvarlo, Pagani argumentó que fue un "equipo de mierda" el River de los últimos meses y que no se refería a una cuestión histórica.

Como Glait se mostró incrédulo con su aclaración, el periodista comenzó a insultarlo en vivo. "Vos sos un pelotudo. Te voy a meter una mano. Ya me está hinchado los huevos en serio. Conmigo no jodés", disparó.

Como siempre, el segmento televisivo no tardó en llegar a las redes, donde cosechó repudio y se volvió viral.