La dura sanción para los hinchas de Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda

ARTÍCULO 2°.— Comuníquese a la División de Seguridad y Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, y solicítese informe respecto de las personas seguidoras del Club sancionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos.

ARTÍCULO 3°.— Notifíquese a la institución deportiva involucrada, a la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), a la CONMEBOL, a la Estación de Policía interviniente, División de Seguridad y Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, publíquese en el Boletín Informativo y en el SINDMA. Cumplido, archívese.