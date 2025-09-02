Néstor Grindetti, tras la audiencia en Conmebol: "Independiente tiene que pasar de ronda"

Finalmente, el dirigente reiteró que no recibieron indicios sobre los tiempos del fallo. "La sensación que me dio es que ellos van a tener una reunión en algún momento, pero no nos dieron fecha. Fue todo en buena relación y no insistimos", concluyó.

Qué se sabe de la reunión en Conmebol por los incidentes de Independiente vs. Universidad de Chile

Dirigentes de Independiente y Universidad de Chile se presentaron este martes en Asunción para reunirse con los representantes de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, en busca de una resolución sobre el partido que fue cancelado.

Por el “Rojo”, participó una delegación encabezada por Néstor Grindetti, quien se encontraba acompañado por Carlos Montaña, Daniel Seoane, Maximiliano Walker y Ariel Reck. Los dirigentes mantuvieron una reunión, hasta el momento confidencial, que se extendió por unas tres horas y media.

En este marco, los dirigentes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos. El Tribunal, en tanto, no tomó una determinación y anunció que se tomará algunos días para analizar en detalle los fundamentos presentados por cada lado, sin dar señales ni anticipar el sentido de la resolución final.