Entre derrotas y expulsiones: Boca y una racha adversa en Brasil que preocupa cada vez más
El Xeneize acumula una seguidilla inédita sin triunfos en suelo brasileño y suma expulsiones que condicionaron varios de esos encuentros clave en torneos internacionales.
Boca atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente cuando pisa territorio brasileño. La derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026 no solo significó un golpe en lo inmediato, sino que extendió una racha negativa que ya se convirtió en la peor del club en ese país: diez partidos consecutivos sin ganar.
El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el peso histórico del Xeneize en competiciones internacionales. Durante años, Brasil fue escenario de conquistas importantes, pero en el último tiempo el panorama cambió de manera drástica. La última victoria en suelo brasileño se remonta a 2020, cuando el equipo se impuso ante Internacional de Porto Alegre en un contexto particular, marcado por la ausencia de público debido a la pandemia. Aquella noche también quedó en el recuerdo por el homenaje de Carlos Tevez a Diego Armando Maradona tras convertir.
Si se busca un triunfo con hinchas en las tribunas, hay que retroceder aún más. En 2019, Boca venció 1-0 a Athletico Paranaense en la ida de los octavos de final de la Libertadores, con un gol de Alexis Mac Allister. Desde entonces, cada visita dejó sensaciones adversas, ya sea por derrotas o por empates que, en algunos casos, terminaron teniendo valor relativo.
Dentro de esa racha, hubo resultados que permitieron sostener la competitividad, aunque sin romper la sequía. Por ejemplo, el empate ante Palmeiras en 2023, que derivó en una clasificación por penales a la final, o el 0-0 frente a Corinthians en 2022, que parecía positivo pero terminó en eliminación desde los doce pasos en la revancha.
Sin embargo, más allá de los resultados, hay otro factor que se repite y preocupa: las expulsiones. En cuatro de las últimas cinco presentaciones en Brasil, Boca terminó con al menos un jugador menos, una tendencia que condicionó seriamente el desarrollo de los partidos. La reciente roja a Adam Bareiro se suma a una lista que incluye la de Marcos Rojo en la semifinal de 2023 ante Palmeiras, la de Frank Fabra en la final frente a Fluminense y la de Luis Advíncula en un cruce ante Cruzeiro por la Sudamericana.
Este patrón no solo refleja problemas disciplinarios, sino también la dificultad del equipo para sostener la concentración en contextos adversos. Jugar en Brasil implica un desafío extra, tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional, y Boca no ha logrado encontrar la fórmula para revertir esa tendencia. Con el calendario avanzando y la fase de grupos en un punto decisivo, el equipo de Claudio Úbeda deberá trabajar no solo en lo táctico, sino también en lo mental.
Los últimos 10 partidos de Boca en Brasil: tres empates y siete derrotas
- 0-3 vs. Santos | Libertadores 2020 – semifinal, vuelta | Expulsado Fabra a los 56′
- 0-1 vs. Santos | Libertadores 2021 – fase de grupos
- 0-0 (1-3) vs. Atlético Mineiro | Libertadores 2021 – octavos de final, vuelta
- 0-2 vs. Corinthians | Libertadores 2022 – fase de grupos
- 0-0 vs. Corinthians | Libertadores 2022 – octavos de final, ida
- 1-1 (4-2) vs. Palmeiras | Libertadores 2023 – semifinal, vuelta | Expulsado Rojo a los 66′
- 1-2 vs. Fluminense | Libertadores 2023 – final | Expulsado Fabra a los 105′
- 2-4 vs. Fortaleza | Sudamericana 2024 – fase de grupos
- 1-2 (4-5) vs. Cruzeiro | Sudamericana 2024 – octavos de final, vuelta | Expulsado Advíncula al 1′
- 0-1 vs. Cruzeiro | Libertadores 2026 – fase de grupos | Expulsado Bareiro a los 45′
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