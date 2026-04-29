Entre derrotas y expulsiones: Boca y una racha adversa en Brasil que preocupa cada vez más

Dentro de esa racha, hubo resultados que permitieron sostener la competitividad, aunque sin romper la sequía. Por ejemplo, el empate ante Palmeiras en 2023, que derivó en una clasificación por penales a la final, o el 0-0 frente a Corinthians en 2022, que parecía positivo pero terminó en eliminación desde los doce pasos en la revancha.

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Sin embargo, más allá de los resultados, hay otro factor que se repite y preocupa: las expulsiones. En cuatro de las últimas cinco presentaciones en Brasil, Boca terminó con al menos un jugador menos, una tendencia que condicionó seriamente el desarrollo de los partidos. La reciente roja a Adam Bareiro se suma a una lista que incluye la de Marcos Rojo en la semifinal de 2023 ante Palmeiras, la de Frank Fabra en la final frente a Fluminense y la de Luis Advíncula en un cruce ante Cruzeiro por la Sudamericana.

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Este patrón no solo refleja problemas disciplinarios, sino también la dificultad del equipo para sostener la concentración en contextos adversos. Jugar en Brasil implica un desafío extra, tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional, y Boca no ha logrado encontrar la fórmula para revertir esa tendencia. Con el calendario avanzando y la fase de grupos en un punto decisivo, el equipo de Claudio Úbeda deberá trabajar no solo en lo táctico, sino también en lo mental.

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Los últimos 10 partidos de Boca en Brasil: tres empates y siete derrotas

0-3 vs. Santos | Libertadores 2020 – semifinal, vuelta | Expulsado Fabra a los 56′

| Libertadores 2020 – semifinal, vuelta | Expulsado Fabra a los 56′ 0-1 vs. Santos | Libertadores 2021 – fase de grupos

| Libertadores 2021 – fase de grupos 0-0 (1-3) vs. Atlético Mineiro | Libertadores 2021 – octavos de final, vuelta

| Libertadores 2021 – octavos de final, vuelta 0-2 vs. Corinthians | Libertadores 2022 – fase de grupos

| Libertadores 2022 – fase de grupos 0-0 vs. Corinthians | Libertadores 2022 – octavos de final, ida

| Libertadores 2022 – octavos de final, ida 1-1 (4-2) vs. Palmeiras | Libertadores 2023 – semifinal, vuelta | Expulsado Rojo a los 66′

| Libertadores 2023 – semifinal, vuelta | Expulsado Rojo a los 66′ 1-2 vs. Fluminense | Libertadores 2023 – final | Expulsado Fabra a los 105′

| Libertadores 2023 – final | Expulsado Fabra a los 105′ 2-4 vs. Fortaleza | Sudamericana 2024 – fase de grupos

| Sudamericana 2024 – fase de grupos 1-2 (4-5) vs. Cruzeiro | Sudamericana 2024 – octavos de final, vuelta | Expulsado Advíncula al 1′

| Sudamericana 2024 – octavos de final, vuelta | Expulsado Advíncula al 1′ 0-1 vs. Cruzeiro | Libertadores 2026 – fase de grupos | Expulsado Bareiro a los 45′