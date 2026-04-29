La decisión que tomó Esteban Ostojich tras la tangana del final en Cruzeiro-Boca en Brasil

De esta manera, ambos equipos podrán contar con la mayoría de sus futbolistas en los próximos compromisos del certamen. En el caso del conjunto argentino, la única baja confirmada será la de Adam Bareiro, quien deberá cumplir la sanción correspondiente a su expulsión durante el partido. En un contexto donde cada detalle puede marcar la diferencia, la decisión de Ostojich representa un alivio para ambos planteles, que evitaron sanciones mayores tras un final que prometía consecuencias más duras.

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Leandro Paredes, al borde de perderse un partido de Copa Libertadores

No obstante, el panorama no está completamente despejado. Leandro Paredes quedó al límite en cuanto a acumulación de tarjetas amarillas. El mediocampista suma dos amonestaciones en la competencia y, en caso de recibir una más, deberá cumplir una fecha de suspensión. Esto implica que su participación en los próximos partidos estará condicionada por el comportamiento disciplinario.

El calendario de Boca en la Libertadores presenta desafíos importantes. El próximo compromiso será ante Barcelona de Guayaquil como visitante, un duelo clave para encaminar la clasificación. Luego, el equipo recibirá a Cruzeiro en La Bombonera y cerrará la fase de grupos frente a Universidad Católica.