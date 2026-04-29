La decisión que tomó Esteban Ostojich tras la tangana del final en Cruzeiro-Boca en Brasil
El árbitro uruguayo optó por no sancionar a ningún futbolista luego del tumulto posterior, una determinación que impacta directamente en lo que viene para ambos equipos.
El cierre del partido entre Boca y Cruzeiro en Belo Horizonte estuvo marcado por la tensión y el descontrol. Tras el pitazo final de Esteban Ostojich, varios jugadores protagonizaron un fuerte cruce en el campo de juego, con empujones, discusiones y acusaciones de provocación. Sin embargo, más allá de la magnitud del episodio, la decisión del árbitro sorprendió: no informó a ningún futbolista por lo sucedido.
El foco del conflicto estuvo puesto en Matheus Pereira, señalado por los jugadores del Xeneize como el responsable de encender la mecha con gestos y palabras tras el final del encuentro. A partir de ahí, varios integrantes del equipo argentino reaccionaron y fueron a buscar al mediocampista brasileño, generando un tumulto que duró varios minutos.
En medio del caos, nombres como Leandro Paredes, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, todos amonestados durante el partido, quedaron en el centro de la escena. También se sumaron otros futbolistas, como Ángel Romero, mientras que Marcelo Weigandt fue captado en una discusión con un miembro de la seguridad. La situación obligó a la rápida intervención de colaboradores y cuerpos técnicos para evitar que el conflicto escalara aún más.
A pesar de este contexto, el equipo arbitral evaluó la situación y determinó que no hubo acciones que ameritaran sanciones disciplinarias adicionales. Es decir, no se registraron expulsiones posteriores ni informes que pudieran derivar en suspensiones por parte de la Conmebol. Una resolución que, sin dudas, resulta favorable tanto para Boca como para Cruzeiro.
De esta manera, ambos equipos podrán contar con la mayoría de sus futbolistas en los próximos compromisos del certamen. En el caso del conjunto argentino, la única baja confirmada será la de Adam Bareiro, quien deberá cumplir la sanción correspondiente a su expulsión durante el partido. En un contexto donde cada detalle puede marcar la diferencia, la decisión de Ostojich representa un alivio para ambos planteles, que evitaron sanciones mayores tras un final que prometía consecuencias más duras.
Leandro Paredes, al borde de perderse un partido de Copa Libertadores
No obstante, el panorama no está completamente despejado. Leandro Paredes quedó al límite en cuanto a acumulación de tarjetas amarillas. El mediocampista suma dos amonestaciones en la competencia y, en caso de recibir una más, deberá cumplir una fecha de suspensión. Esto implica que su participación en los próximos partidos estará condicionada por el comportamiento disciplinario.
El calendario de Boca en la Libertadores presenta desafíos importantes. El próximo compromiso será ante Barcelona de Guayaquil como visitante, un duelo clave para encaminar la clasificación. Luego, el equipo recibirá a Cruzeiro en La Bombonera y cerrará la fase de grupos frente a Universidad Católica.
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