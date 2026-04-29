Los números de Esteban Ostojich, un árbitro que complica a los equipos argentinos
El juez uruguayo volvió a quedar bajo la lupa tras su actuación en Cruzeiro-Boca, en un historial que muestra estadísticas desfavorables para los clubes nuestros.
La actuación de Esteban Ostojich en el partido entre Cruzeiro y Boca no hizo más que reforzar una tendencia que preocupa a los equipos argentinos. El árbitro uruguayo, protagonista de varias decisiones polémicas en el Mineirao, acumula un historial claramente desfavorable para los clubes de la Argentina en competencias internacionales.
El encuentro por la Copa Libertadores 2026 volvió a ponerlo en el centro de las críticas. Con nueve tarjetas amarillas y la expulsión de Adam Bareiro antes del entretiempo, el juez marcó el desarrollo del partido y condicionó el planteo del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos terminó siendo determinante para el desenlace.
¿A Esteban Ostojich no le gustan los clubes argentinos?
Los números respaldan la sensación de desconfianza. Bajo la conducción de Ostojich, los equipos argentinos disputaron 42 partidos, de los cuales perdieron 20, empataron 13 y ganaron apenas 9. De esas victorias, solo 5 fueron ante rivales extranjeros, lo que refleja la dificultad que han tenido para imponerse en el ámbito internacional con este árbitro.
Boca, el más perjudicado por Ostojich. ¿River? También
Ni siquiera los clubes más importantes logran escapar a esta tendencia. Boca, por ejemplo, registra cuatro derrotas en siete encuentros dirigidos por el uruguayo, con solo dos triunfos y un empate. River, por su parte, tampoco presenta números favorables: en siete partidos, ganó uno, empató cuatro y perdió dos.
Además, existen antecedentes polémicos que siguen vigentes en la memoria de los hinchas. Uno de los más recordados es el cruce entre Boca y Atlético Mineiro en la Libertadores 2021, donde un gol del conjunto argentino fue anulado tras revisión del VAR por una posición adelantada milimétrica, en una decisión que generó una fuerte controversia.
En la ida de cuartos de la Libertadores 2020, a los 12 minutos omitió una clara roja a Lorenzo Melgarejo por plancha al tobillo de Nicolás Capaldo. “Fue con intensidad media”, le dijo al argentino Mauro Vigliano, quien estaba en el VAR, quien coincidió.
En la ida de la Fase 2 de la edición 2025, apenas a los 20 segundos de partido, el chileno Carlos Palacios fue víctima de una patada cerca de su rostro, lo que pudo costarle caro. Erick Noriega se ganó la amarilla en Alianza Lima tras esta acción, que también tuvo como protagonista al uruguayo.
Racing y Estudiantes, los que más fortuna tuvieron
Dentro de este panorama, solo algunos equipos logran torcer la estadística. Racing, por ejemplo, ganó los tres partidos que disputó con Ostojich como árbitro, mientras que Estudiantes también presenta un saldo positivo, con una victoria y un empate en sus dos encuentros.
Con este historial, cada designación del árbitro uruguayo genera expectativa y preocupación en partes iguales. Y tras lo ocurrido en Belo Horizonte, el debate volvió a instalarse con fuerza en el fútbol argentino.
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