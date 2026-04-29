Los números de Esteban Ostojich, un árbitro que complica a los equipos argentinos

Además, existen antecedentes polémicos que siguen vigentes en la memoria de los hinchas. Uno de los más recordados es el cruce entre Boca y Atlético Mineiro en la Libertadores 2021, donde un gol del conjunto argentino fue anulado tras revisión del VAR por una posición adelantada milimétrica, en una decisión que generó una fuerte controversia.

image

En la ida de cuartos de la Libertadores 2020, a los 12 minutos omitió una clara roja a Lorenzo Melgarejo por plancha al tobillo de Nicolás Capaldo. “Fue con intensidad media”, le dijo al argentino Mauro Vigliano, quien estaba en el VAR, quien coincidió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1339414142197837827&partner=&hide_thread=false #LIBERTADORESxESPN ¡La jugada que pide todo Boca! Melgarejo, el goleador del partido, arrancó muy encendido en los primeros minutos: acá, yendo fuerte contra Capaldo en Avellaneda. ¿Era para roja? pic.twitter.com/7BQpBtzlv2 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2020

En la ida de la Fase 2 de la edición 2025, apenas a los 20 segundos de partido, el chileno Carlos Palacios fue víctima de una patada cerca de su rostro, lo que pudo costarle caro. Erick Noriega se ganó la amarilla en Alianza Lima tras esta acción, que también tuvo como protagonista al uruguayo.

Embed ¡LO PEINARON DE VUELTA A PALACIOS!



Apenas a los 20 segundos de partido, el chileno de #Boca fue víctima de una patada cerca de su rostro, lo que pudo costarle caro. Erick Noriega se ganó la amarilla en #AlianzaLima tras esta acción. pic.twitter.com/7ymdi9iAHN — ESPN Chile (@ESPNChile) February 19, 2025

Racing y Estudiantes, los que más fortuna tuvieron

Dentro de este panorama, solo algunos equipos logran torcer la estadística. Racing, por ejemplo, ganó los tres partidos que disputó con Ostojich como árbitro, mientras que Estudiantes también presenta un saldo positivo, con una victoria y un empate en sus dos encuentros.

Con este historial, cada designación del árbitro uruguayo genera expectativa y preocupación en partes iguales. Y tras lo ocurrido en Belo Horizonte, el debate volvió a instalarse con fuerza en el fútbol argentino.