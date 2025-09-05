La durísima réplica de Universidad de Chile tras la carta de Independiente a Conmebol: "Intolerables..."
La institución trasandina respondió en duros términos a la carta emitida en Avellaneda contra la Conmebol y su presidente. Leé su descargo acá.
Como se informó, Independiente reaccionó con dureza a la decisión de la Conmebol, que lo eliminó de la Copa Sudamericana 2025 luego de los incidentes de violencia registrados en el partido frente a Universidad de Chile.
La sanción incluyó fuertes medidas económicas y deportivas que la dirigencia calificó de “injustas” y desproporcionadas: una multa de 150.000 dólares, siete partidos sin público local y siete sin hinchas visitantes, además de una sanción adicional de 100.000 dólares a Independiente por actos racistas de algunos de sus seguidores.
En el extenso comunicado conocido este viernes, la institución del sur del conurbano bonaerense acusa al organismo rector del fútbol sudamericano de “ignorar sus propios reglamentos” y de priorizar intereses económicos por sobre la justicia deportiva.
Para el club de Avellaneda “la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final” y denunció que “los violentos de siempre pueden salirse con la suya”, en alusión a los hinchas chilenos que iniciaron las agresiones y luego fueron víctimas de la violencia.
La durísima respuesta de Universidad de Chile
Horas después, Universidad de Chile emitió su propio comunicado en el que condena de forma “enérgica y categórica” la carta pública de Independiente, aclarando que no comparte las sanciones aplicadas por la comisión disciplinaria de Conmebol, pero subraya que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias, sin recurrir a descalificaciones ni injurias.
El club chileno cuestionó el tono de la misiva “roja”, por “promover el odio y ejercer violencia” mediante declaraciones que afectan no solo a su club, sino también a la Confederación y a su presidente Alejandro Domínguez.
Tras advertir que todos los participantes de competencias internacionales están sujetos a las normativas de Conmebol, incluidos sus reglamentos disciplinarios y jurisdiccionales, la “U” señala que existen instancias de apelación previstas en el marco regulatorio, y que cualquier reclamo adicional puede ser canalizado a través de las federaciones nacionales ante la FIFA.
Finalmente, la institución trasandina advirtió que se reserva “todas las acciones y derechos” que pueda ejercer contra Independiente y su dirigencia, en respuesta a lo que considera una agresión institucional injustificada.
El comunicado completo de Universidad de Chile
El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, la que resolvió las denuncias formuladas en contra del Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES.
A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos.
Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente. En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza.
Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia.
