La emoción de Jano Gordon tras convertir sus primeros dos goles en Primera y darle un nuevo título a Vélez

Hoy, Gordon se convirtió en una figura destacada al marcar los dos goles con los que Vélez venció a Central Córdoba para ganar la Supercopa Argentina.

El presente de Vélez en el Torneo Clausura

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto está atravesando un buen momento en el Torneo Clausura. Se ubica en una de las primeras posiciones de su grupo, habiendo demostrado una notable mejoría en su rendimiento.

Actualmente, es el único escolta del puntero River en la Zona B, con 14 puntos en 7 partidos jugados. El equipo ha tenido una racha positiva en las últimas fechas, con victorias contundentes. Su última victoria fue un 3-0 a Lanús.

De esta manera manera, el Fortín se deberá preparar para lo que se viene en el certamen doméstico: el calendario de los de Liniers para las próximas fechas incluye partidos contra Huracán, Racing y San Martín de San Juan. Este buen desempeño en el torneo local se suma a su participación en la Copa Libertadores, donde también está compitiendo a un alto nivel, habiendo llegado a los cuartos de final.

braian romero velez Braian Romero en Vélez | Foto: X @Velez