La emoción de Jano Gordon tras convertir sus primeros dos goles en Primera y darle un nuevo título a Vélez
El defensor fue la figura del triunfo del Fortín ante Central Córdoba, que le permitió alzarse con la Supercopa Argentina. Así se expresaba post-partido.
Es innegable que el gran héroe de la tarde de este sábado en Vélez fue Jano Gordon: el defensor convirtió dos goles que fueron decisivos para la coronación del Fortín en la Supercopa Argentina ante Central Córdoba.
Tras el duelo y el levantamiento del ansiado trofeo, el encargado de darle el triunfo al conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto se expresó con emoción sobre lo sucedido: "Imaginate... hacer dos goles en Primera y más que sea en una final, no lo soñé ni en los mejores casos, y la verdad que este equipo se lo merecía".
Al ser consultado sobre en quién pensaba en medio de la obtención de este título, Gordon no dudó en responder: "En mi familia, mi novia, que vinieron hasta acá, que me acompañan todos los días, y la gente que tampoco pudo venir y está allá en casa alentando por mí".
Jano Gordon, el defensor que le dio un nuevo título a Vélez
El defensor Jano Gordon nació el 16 de junio de 2004 en Buenos Aires. Inició su carrera en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y firmó su primer contrato profesional el 12 de julio de 2024. Su debut en primera división fue el 3 de febrero de 2025.
Hoy, Gordon se convirtió en una figura destacada al marcar los dos goles con los que Vélez venció a Central Córdoba para ganar la Supercopa Argentina.
El presente de Vélez en el Torneo Clausura
El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto está atravesando un buen momento en el Torneo Clausura. Se ubica en una de las primeras posiciones de su grupo, habiendo demostrado una notable mejoría en su rendimiento.
Actualmente, es el único escolta del puntero River en la Zona B, con 14 puntos en 7 partidos jugados. El equipo ha tenido una racha positiva en las últimas fechas, con victorias contundentes. Su última victoria fue un 3-0 a Lanús.
De esta manera manera, el Fortín se deberá preparar para lo que se viene en el certamen doméstico: el calendario de los de Liniers para las próximas fechas incluye partidos contra Huracán, Racing y San Martín de San Juan. Este buen desempeño en el torneo local se suma a su participación en la Copa Libertadores, donde también está compitiendo a un alto nivel, habiendo llegado a los cuartos de final.
