Con un 2-0 ante Central Córdoba, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y ratificó su buen momento

El gran héroe de la jornada fue Jano Gordon, dado que convirtió el doblete del triunfo a los 50 minutos y a los 86 del encuentro. Cabe señalar que este futbolista no tenía goles en Primera División, por lo que el sabor del triunfo es doble: significó su debut ante el arco y ni más ni menos que con dos goles que le dan hoy el título a Vélez.