Mauro Icardi reaccionó a la filtración del video de sus hijas y apuntó contra Wanda Nara: "Voy a seguir..."

“¿Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? ¿Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating?”, cuestionó.

El delantero también reclamó que, a su entender, no se les otorgó la misma relevancia a los informes de los organismos que intervinieron en el conflicto.

“Nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de las profesionales que atendieron a mis hijas”, sostuvo.

Icardi le habló al juez y puso el foco en sus hijas

En otro tramo de su mensaje, Icardi se dirigió directamente al juez que interviene en la disputa y reclamó que el bienestar de las menores sea la prioridad.

“Después de dos años, espero que alguna vez la prioridad deje de ser el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos, y pase a ser realmente el bienestar de mis hijas”, expresó.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi

El futbolista aseguró que continuará adelante con su postura, aunque remarcó que no pretende trasladar la disputa al terreno mediático.

“Yo voy a seguir peleando, como lo hago desde hace dos años. No por televisión. No por rating. No por dinero. No para ganarle una guerra mediática a nadie”, afirmó.

Finalmente, dejó una contundente definición sobre el lugar que, según considera, deben ocupar sus hijas en medio del conflicto: “Mis hijas no son un instrumento. No son contenido para la televisión. Y no son un arma para destruir a su padre”.

“Son dos nenas. Y tienen derecho a ser protegidas. Por ellas voy a seguir peleando hasta el final”, concluyó.