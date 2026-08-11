Mauro Icardi reaccionó a la filtración del video de sus hijas y apuntó contra Wanda Nara: "Voy a seguir..."
El futbolista cuestionó la exposición de las menores y criticó a quienes, según su versión, intentaron influenciarlas para que hablaran en su contra.
La filtración en redes sociales del video en el que aparecen las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi llorando y atravesando un tenso momento generó una nueva reacción del futbolista. Después de que Fernanda Iglesias anticipara detalles sobre las imágenes, el delantero realizó un extenso descargo en sus redes sociales y cuestionó con dureza la exposición de las menores.
Icardi apuntó contra la situación que, según su relato, vivieron sus hijas junto a su madre, Wanda Nara, y su abuela materna, Nora Colosimo. Además, cuestionó que las menores hayan quedado involucradas en el conflicto entre los adultos y sostuvo que habrían intentado influenciarlas para que hablaran en su contra.
El descargo de Mauro Icardi tras la filtración del video
“Ahora que se filtró en las redes sociales el famoso video de mis hijas llorando, gritando y enfrentándose a dos mujeres adultas, quizás llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado”, comenzó Icardi.
En su publicación, el futbolista sostuvo que sus hijas fueron “expuestas a una situación que jamás deberían haber vivido” y cuestionó que tanto su madre como su abuela hayan intentado hacerlas declarar en su contra.
Además, dirigió fuertes críticas hacia los medios de comunicación por el tratamiento que recibió la disputa familiar durante los últimos dos años.
“¿Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? ¿Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating?”, cuestionó.
El delantero también reclamó que, a su entender, no se les otorgó la misma relevancia a los informes de los organismos que intervinieron en el conflicto.
“Nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de las profesionales que atendieron a mis hijas”, sostuvo.
Icardi le habló al juez y puso el foco en sus hijas
En otro tramo de su mensaje, Icardi se dirigió directamente al juez que interviene en la disputa y reclamó que el bienestar de las menores sea la prioridad.
“Después de dos años, espero que alguna vez la prioridad deje de ser el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos, y pase a ser realmente el bienestar de mis hijas”, expresó.
El futbolista aseguró que continuará adelante con su postura, aunque remarcó que no pretende trasladar la disputa al terreno mediático.
“Yo voy a seguir peleando, como lo hago desde hace dos años. No por televisión. No por rating. No por dinero. No para ganarle una guerra mediática a nadie”, afirmó.
Finalmente, dejó una contundente definición sobre el lugar que, según considera, deben ocupar sus hijas en medio del conflicto: “Mis hijas no son un instrumento. No son contenido para la televisión. Y no son un arma para destruir a su padre”.
“Son dos nenas. Y tienen derecho a ser protegidas. Por ellas voy a seguir peleando hasta el final”, concluyó.
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