Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por un gesto con sus hijas: "Es una falta de respeto"
Recién llegada a la Argentina, la conductora cuestionó al futbolista por una actividad que compartió con las niñas y aseguró que se trató de "microviolencia".
En su regreso a la Argentina, Wanda Nara volvió a referirse al conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi y lanzó duras críticas contra el futbolista. Durante una entrevista en el aeropuerto de Ezeiza, la empresaria cuestionó algunas actitudes de su expareja y aseguró que no está priorizando el bienestar de las hijas que tienen en común.
La conductora habló con Desayuno Americano y, entre otros temas, hizo foco en un episodio que ocurrió durante el reencuentro entre Icardi y las niñas, luego de varios meses sin verse.
Qué dijo Wanda Nara sobre el rompecabezas de Mauro Icardi y la China Suárez
"Me parece que hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostró en una pared, que lo armaron mis propias hijas después de no sé cuántos meses que no veían a su papá", expresó Wanda.
Según relató, esa fue una de las primeras actividades que compartieron las niñas con el futbolista tras el reencuentro. "Son cosas que son violentas para un nene, que quizás la primera actividad que quiere hacer es hacer algo con su papá, no ponerse a armar un rompecabezas de la novia de su papá", sostuvo.
Además, consideró que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias emocionales para sus hijas. "Eso es parte de la microviolencia chiquita o situaciones que a las nenas van a generar o no un trauma, eso lo dirán sus terapeutas", afirmó.
La empresaria también hizo referencia a la intervención de la Justicia argentina en el conflicto familiar. "Me parece que hay que cuidar a los chicos. La Justicia argentina lo que hizo ahora fue un amparo que no se puede apelar", señaló.
Por último, volvió a cuestionar el accionar del delantero del Galatasaray y aseguró que está tomando decisiones equivocadas. "No hay nada que justifique que un papá le haga la vida imposible a una mamá que está las 24 horas con sus hijas. Todo eso habla un poco de su persona y no está priorizando a las nenas", manifestó.
Como cierre, Wanda dejó una frase contundente sobre el futuro de Icardi: "Estoy en contra de todo lo que hace. Si hoy fuera quien lo aconseja me parece que se está equivocando. Se va a arrepentir de todo lo que hace y el tiempo me dará la razón".
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