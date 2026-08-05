Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por un gesto con sus hijas: "Es una falta de respeto"

La empresaria también hizo referencia a la intervención de la Justicia argentina en el conflicto familiar. "Me parece que hay que cuidar a los chicos. La Justicia argentina lo que hizo ahora fue un amparo que no se puede apelar", señaló.

Por último, volvió a cuestionar el accionar del delantero del Galatasaray y aseguró que está tomando decisiones equivocadas. "No hay nada que justifique que un papá le haga la vida imposible a una mamá que está las 24 horas con sus hijas. Todo eso habla un poco de su persona y no está priorizando a las nenas", manifestó.

Como cierre, Wanda dejó una frase contundente sobre el futuro de Icardi: "Estoy en contra de todo lo que hace. Si hoy fuera quien lo aconseja me parece que se está equivocando. Se va a arrepentir de todo lo que hace y el tiempo me dará la razón".