La emocionante historia del doblete de Vergara tras el fallecimiento del suegro de Costas
Una charla íntima, una camiseta pendiente y una promesa cumplida en medio de un momento personal difícil para el entrenador.
La contundente victoria de Racing por 3-0 ante Atlético Tucumán dejó mucho más que tres puntos y una actuación brillante. Detrás del doblete de Duván Vergara se escondió una historia cargada de emoción que tuvo como protagonista también a Gustavo Costas. Una promesa, una pérdida reciente y una conversación que terminó convirtiéndose en realidad sobre el césped tucumano.
Costas atravesó días muy duros: el entrenador viajó a Paraguay para despedir al padre de su esposa y, por ese motivo, no acompañó al plantel en el traslado inicial. Sin embargo, regresó al país para estar al frente del equipo en un compromiso que terminó siendo especial por múltiples razones. En la conferencia de prensa posterior, el DT compartió una anécdota que sorprendió a todos y que explicó, en parte, la intensidad con la que vivió el encuentro.
"Antes de irse, mi suegro quería una camiseta. Le prometí la de Maravilla y él me había pedido la de Vergara. Cuando le dije a Duvan, él me dijo 'te la voy a dar pero con dos goles'... Y cumplió", relató Costas, dejando al descubierto el pacto que habían sellado en la intimidad del vestuario. La respuesta del colombiano no fue casual ni improvisada: había asumido el compromiso como algo personal.
El propio Vergara confirmó la historia sin esquivar la emoción. "Yo les había dicho a la mayoría que hoy iba a hacer dos goles. Se lo pedí a Dios en toda la semana, con mucha fe", expresó el delantero, evidenciando que detrás de su actuación hubo una convicción profunda. No se trató solo de confianza futbolística, sino de una promesa hecha en un contexto sensible para su entrenador.
En el campo de juego, esa determinación se tradujo en eficacia. Cada intervención del colombiano tuvo peso específico y sus dos conquistas terminaron de inclinar un partido que podía presentar dificultades. Pero más allá del resultado, lo que quedó fue el gesto: cumplir la palabra en un momento de dolor para quien conduce al grupo.
La relación entre Costas y Vergara se fortaleció en esa charla previa y encontró en Tucumán una escena simbólica. El entrenador volvió al banco en medio del duelo personal y recibió como respuesta una actuación dedicada. Racing celebró los goles y los puntos, pero puertas adentro la noche tuvo un significado todavía más profundo: una promesa honrada y una camiseta que ahora llevará una historia imposible de olvidar.
