La emocionante historia del doblete de Vergara tras el fallecimiento del suegro de Costas

Costas atravesó días muy duros: el entrenador viajó a Paraguay para despedir al padre de su esposa y, por ese motivo, no acompañó al plantel en el traslado inicial. Sin embargo, regresó al país para estar al frente del equipo en un compromiso que terminó siendo especial por múltiples razones. En la conferencia de prensa posterior, el DT compartió una anécdota que sorprendió a todos y que explicó, en parte, la intensidad con la que vivió el encuentro.