Racing goleó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs
En el José Fierro y tras dos empates consecutivos, la "Academia" de Gustavo Costas venció 3-0 al conjunto de Julio César Falcioni, quien asumirá en los próximos días.
Racing goleó 3-0 este martes a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, y regresó a la victoria tras dos empates consecutivos, para trepar a la zona de clasificación a playoffs.
El encuentro aparecía como determinante para ambos: el local no pudo salir del fondo de la tabla, mientras que la visita logró efectivamente meterse en puestos de clasificación a octavos de final.
Duván Vergara, con un doblete, fue la gran figura de la noche en Tucumán, mientras que Santiago Solari liquidó la historia en tiempo de descuento.
En Tucumán se viven días de transición. El ciclo de Hugo Colace al frente del primer equipo se cerró abruptamente tras la dura caída en Córdoba frente a Belgrano, resultado que significó la cuarta derrota en siete jornadas y profundizó el mal momento en la Zona A.
De manera interina asumió Ramiro González, pero la conducción definitiva quedará en manos de Julio César Falcioni, quien comenzará oficialmente su gestión en los próximos días.
La "Academia", por su parte, tampoco atravesaba una semana sencilla. El empate reciente frente a Independiente Rivadavia había secuelas importantes en el plantel conducido por Gustavo Costas.
A las bajas de Matko Miljevic y Adrián “Maravilla” Martínez por lesión se sumó la preocupante noticia de Valentín Carboni, quien sufrió la segunda lesión ligamentaria de su carrera y estará fuera de las canchas durante varios meses.
El conjunto de Avellaneda acumulaba dos igualdades consecutivas que habían frenado su impulso inicial, aunque una victoria en suelo tucumano lo deposita entre los ocho mejores del grupo.
Atlético Tucumán vs. Racing: formaciones
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Atlético Tucumán vs. Racing: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports Premium.
