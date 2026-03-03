Racing goleó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

La "Academia", por su parte, tampoco atravesaba una semana sencilla. El empate reciente frente a Independiente Rivadavia había secuelas importantes en el plantel conducido por Gustavo Costas.

A las bajas de Matko Miljevic y Adrián “Maravilla” Martínez por lesión se sumó la preocupante noticia de Valentín Carboni, quien sufrió la segunda lesión ligamentaria de su carrera y estará fuera de las canchas durante varios meses.

El conjunto de Avellaneda acumulaba dos igualdades consecutivas que habían frenado su impulso inicial, aunque una victoria en suelo tucumano lo deposita entre los ocho mejores del grupo.

Atlético Tucumán vs. Racing: formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González .

Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. . Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Atlético Tucumán vs. Racing: otros datos

Hora: 21.15.

21.15. Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).

Monumental José Fierro (Tucumán). Árbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. VAR: Sebastián Habib.

Sebastián Habib. TV: TNT Sports Premium.