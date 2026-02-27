Preocupación en Racing: Valentín Carboni sufrió una gravísima lesión y estará varios meses sin jugar
El volante ofensivo se lastimó la rodilla derecha durante una práctica y será sometido a estudios para confirmar el diagnóstico. Temen una lesión ligamentaria que lo marginaría varios meses.
La alarma se encendió este viernes en el entrenamiento de Racing. Valentín Carboni, una de las apuestas fuertes del club para esta temporada, sufrió una seria lesión en la rodilla derecha tras un accidente en la práctica y fue trasladado de inmediato a un centro médico para realizarse estudios. Las primeras versiones indican que un compañero habría caído sobre su pierna, provocándole un daño importante en la articulación.
La preocupación es máxima, no solo en Avellaneda sino también en el entorno de la Selección Argentina. Con apenas 20 años, Carboni estaba en el radar de Lionel Scaloni como una de las alternativas jóvenes para el Mundial 2026. Su perfil zurdo, con desequilibrio y capacidad para jugar por los extremos, lo ubicaba en una lista de futbolistas que podían pelear un lugar en una zona del campo aún abierta en la consideración del entrenador.
El mediocampista ofensivo, cuyo pase pertenece al Inter de Milán, llegó a la Academia a comienzos de año en condición de préstamo buscando continuidad y ritmo competitivo. Su arribo fue impulsado por el vínculo entre Diego Milito y la institución italiana, en una de las operaciones más resonantes del mercado local reciente. La intención era clara: sumar minutos, recuperar su mejor versión y volver a meterse en la órbita de la Selección.
La situación golpea aún más porque Carboni ya atravesó un proceso similar. En octubre de 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras entrenaba con la Selección, lesión que frenó su préstamo en el Olympique de Marsella. Luego pasó por el Genoa, donde no logró continuidad, antes de desembarcar en Avellaneda.
En el arranque del campeonato fue titular en los primeros tres encuentros, aunque el equipo no logró buenos resultados y su rendimiento fue de mayor a menor. Más recientemente había sumado minutos desde el banco, en un contexto complejo para Racing, que también sufrió la expulsión de Matko Miljevic y la lesión de Adrián “Maravilla” Martínez.
Si se confirma una rotura ligamentaria, el tiempo estimado de recuperación rondaría los siete meses. Eso lo dejaría prácticamente sin chances de disputar el Mundial 2026 y obligaría a Racing a reconfigurar su planificación deportiva. Para Carboni, sería otro golpe durísimo en una carrera que parecía volver a despegar.
