Preocupación en Racing: Valentín Carboni sufrió una gravísima lesión y estará varios meses sin jugar

La preocupación es máxima, no solo en Avellaneda sino también en el entorno de la Selección Argentina. Con apenas 20 años, Carboni estaba en el radar de Lionel Scaloni como una de las alternativas jóvenes para el Mundial 2026. Su perfil zurdo, con desequilibrio y capacidad para jugar por los extremos, lo ubicaba en una lista de futbolistas que podían pelear un lugar en una zona del campo aún abierta en la consideración del entrenador.