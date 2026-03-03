Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Racing

En Tucumán se viven días de transición. El ciclo de Hugo Colace al frente del primer equipo se cerró abruptamente tras la dura caída en Córdoba frente a Belgrano, resultado que significó la cuarta derrota en siete jornadas y profundizó el mal momento en la Zona A. De manera interina asumirá Ramiro González, pero la conducción definitiva quedará en manos de Julio César Falcioni.