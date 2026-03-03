Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Por la octava jornada del Torneo Apertura 2026, Atlético Tucumán y Racing se enfrentarán este martes desde las 21:15 en el estadio Monumental José Fierro.
En Tucumán se viven días de transición. El ciclo de Hugo Colace al frente del primer equipo se cerró abruptamente tras la dura caída en Córdoba frente a Belgrano, resultado que significó la cuarta derrota en siete jornadas y profundizó el mal momento en la Zona A. De manera interina asumirá Ramiro González, pero la conducción definitiva quedará en manos de Julio César Falcioni.
La Academia, por su parte, tampoco atraviesa una semana sencilla. El empate reciente frente a Independiente Rivadavia dejó secuelas importantes en el plantel conducido por Gustavo Costas. El conjunto de Avellaneda acumula dos igualdades consecutivas que frenaron su impulso inicial, aunque una victoria en suelo tucumano podría depositarla entre los ocho mejores del grupo.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
