La emotiva campaña de Dibu Martínez para concientizar sobre el autismo

En la pieza audiovisual, el arquero campeón del mundo compartió una charla íntima con Benchu, como lo llaman con cariño, quien le explicó en detalle el contenido de su kit sensorial. Entre otros elementos, le mostró sus auriculares para protegerse del ruido, una tarjeta de emociones y un Pop It antiestrés. “Este me lo llevo a la cancha, con la tarjeta de emociones para mostrarle al entrenador cómo me siento”, bromeó Dibu, visiblemente conmovido por la situación.