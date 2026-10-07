La emotiva carta de Chiqui Tapia para Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina
El presidente de la AFA publicó un mensaje especial para el capitán después de su última función y puso el foco en su legado, su personalidad y el vínculo que construyó con varias generaciones.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme cantidad de homenajes, mensajes y muestras de afecto. Después de la última presentación del capitán en el país, Claudio "Chiqui" Tapia también quiso dejar su testimonio y eligió una manera diferente de hacerlo: escribió una extensa carta dedicada al futbolista.
El presidente de la AFA decidió no concentrarse en las estadísticas ni realizar un repaso convencional de los títulos obtenidos durante la carrera del 10. En cambio, su mensaje apuntó a la persona detrás del futbolista y a la relación que Messi logró construir con la camiseta argentina.
La carta comienza con una reflexión sobre el inevitable paso del tiempo y el final de una etapa: "Llegó ese día que nadie quería que llegara. Pero el tiempo es inevitable y acá estamos, tratando de encontrar palabras para escribir el final de un ciclo. No el final de la historia. Porque hay historias que, cuando se vuelven eternas, ya no tienen final".
Chiqui Tapia despidió a Messi con una carta especial
Tapia destacó especialmente la humildad que caracterizó al capitán argentino incluso después de alcanzar los mayores logros posibles en el fútbol. Para el presidente de la AFA, una de las principales características del legado de Messi no está solamente relacionada con las copas que levantó, sino con la forma en que atravesó cada etapa de su carrera.
En su carta, también resaltó la relación del delantero con sus compañeros y su capacidad para acompañar tanto a los referentes como a los futbolistas que recién comenzaban su camino en la Selección. "Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar", escribió al recordar los años en los que Messi tuvo que soportar fuertes críticas y una enorme presión por sus actuaciones con Argentina.
El camino desde las críticas hasta los títulos
La carta también recuperó algunos de los momentos que marcaron la historia reciente de la Selección Argentina. Tapia recordó el largo recorrido que atravesó Messi hasta conseguir los títulos que durante años parecieron esquivos: "Llegó la Copa América. Llegó Wembley. Y finalmente llegó esa tarde en Qatar que los argentinos vamos a guardar para siempre en el lugar más lindo de nuestra memoria".
La referencia apunta a una transformación que fue mucho más allá de los resultados. Después de varios golpes con la camiseta argentina, Messi consiguió convertirse en campeón de América, ganó la Finalissima ante Italia y finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar. Para Tapia, ese proceso permitió que el futbolista dejara una marca que trasciende cualquier registro individual.
El legado de Messi y las generaciones que unió
Uno de los conceptos centrales de la carta del presidente de la AFA fue precisamente el impacto generacional de Messi. Tapia consideró que el 10 consiguió unir a personas de diferentes edades alrededor de una misma camiseta y de una misma historia: "Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez. Eso también es tu legado".
La despedida también tuvo un tono de continuidad. Aunque Messi ya no volverá a vestir la camiseta argentina como futbolista en el país, Tapia sostuvo que su figura seguirá presente en la memoria colectiva cada vez que la Selección vuelva a jugar: "Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no. Y mientras exista una pelota rodando en nuestro país, mientras un chico grite un gol con la camiseta celeste y blanca, mientras un argentino recuerde dónde estaba aquel 18 de diciembre, vas a seguir estando ahí".
Finalmente, el presidente de la AFA eligió una frase cargada de emoción para cerrar su mensaje hacia el capitán: "Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa".
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