La emotiva carta de Chiqui Tapia para Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El camino desde las críticas hasta los títulos

La carta también recuperó algunos de los momentos que marcaron la historia reciente de la Selección Argentina. Tapia recordó el largo recorrido que atravesó Messi hasta conseguir los títulos que durante años parecieron esquivos: "Llegó la Copa América. Llegó Wembley. Y finalmente llegó esa tarde en Qatar que los argentinos vamos a guardar para siempre en el lugar más lindo de nuestra memoria".

La referencia apunta a una transformación que fue mucho más allá de los resultados. Después de varios golpes con la camiseta argentina, Messi consiguió convertirse en campeón de América, ganó la Finalissima ante Italia y finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar. Para Tapia, ese proceso permitió que el futbolista dejara una marca que trasciende cualquier registro individual.

El legado de Messi y las generaciones que unió

Uno de los conceptos centrales de la carta del presidente de la AFA fue precisamente el impacto generacional de Messi. Tapia consideró que el 10 consiguió unir a personas de diferentes edades alrededor de una misma camiseta y de una misma historia: "Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez. Eso también es tu legado".

La despedida también tuvo un tono de continuidad. Aunque Messi ya no volverá a vestir la camiseta argentina como futbolista en el país, Tapia sostuvo que su figura seguirá presente en la memoria colectiva cada vez que la Selección vuelva a jugar: "Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no. Y mientras exista una pelota rodando en nuestro país, mientras un chico grite un gol con la camiseta celeste y blanca, mientras un argentino recuerde dónde estaba aquel 18 de diciembre, vas a seguir estando ahí".

Finalmente, el presidente de la AFA eligió una frase cargada de emoción para cerrar su mensaje hacia el capitán: "Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa".