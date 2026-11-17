La resolución fue firmada por el juez de Garantías Walter Saettone, quien fundamentó la medida restrictiva al señalar que en el proceso existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento probatorio. En su fallo, el magistrado remarcó que Camani cuenta con un grado de poder suficiente para "ejercer influencia sobre testigos u otros sujetos vinculados con la investigación", lo que podría alterar el normal desarrollo del debido proceso.