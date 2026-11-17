La Justicia le prohibió salir del país a Leandro Camani en la causa por extorsión contra Chiqui Tapia
El juez Walter Saettone consideró que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de Leandro Camani.
La Justicia dictó este martes la prohibición de salida del país para el empresario Leandro Camani, conocido como el "Rey de las fotomultas" y uno de los principales imputados en el expediente que investiga una presunta red de extorsiones, aprietes y operaciones mediáticas contra dirigentes y empresarios, entre los que figura el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La resolución fue firmada por el juez de Garantías Walter Saettone, quien fundamentó la medida restrictiva al señalar que en el proceso existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento probatorio. En su fallo, el magistrado remarcó que Camani cuenta con un grado de poder suficiente para "ejercer influencia sobre testigos u otros sujetos vinculados con la investigación", lo que podría alterar el normal desarrollo del debido proceso.
El origen de la causa y la trama de las fotomultas
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El expediente tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, bajo la órbita del fiscal Germán Camafreita Steffich, y tiene como otros protagonistas centrales al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y al legislador porteño del mismo espacio, Facundo Del Gaiso. La investigación se estructuró a partir de distintos testimonios y pruebas clave:
- La denuncia inicial: la causa comenzó con la presentación de Atilio Ormeño, exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense, quien denunció haber sido amenazado y tentado con dinero por Yofe para declarar contra el exministro Jorge D'Onofrio.
- Vínculos financieros: declaraciones de testigos —entre ellos un periodista local y un excustodio— comprometieron a Camani (titular de Secutrans) al señalar que financiaba espacios radiales y mantenía reuniones e invitaciones a eventos con Yofe.
- Imputación: en marzo de 2026, la fiscalía imputó formalmente al empresario por el delito de extorsión agravada, avanzando sobre el análisis de teléfonos y transferencias de dinero.
La presentación de "Chiqui" Tapia contra la maniobra extorsiva
La investigación adquirió mayor relevancia cuando Claudio "Chiqui" Tapia se presentó en la Justicia y fue aceptado en febrero como particular damnificado, bajo el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón. El titular de la AFA y del CEAMSE denunció haber sido blanco de amenazas tras negarse a habilitar que Camani instalara nuevas cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios administrados por el organismo.
Según la reconstrucción presentada en el juzgado, ante la negativa comercial, el empresario habría advertido que se activarían denuncias penales en su contra —vinculadas luego a la causa por una propiedad en Pilar—, utilizando a dirigentes políticos como canales de ejecución judicial y mediática.
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