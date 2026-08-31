"Para siempre agradecidos": el emotivo homenaje de Sergio Massa a Lionel Messi
El dirigente compartió un sentido mensaje en las redes sociales acompañado por un video que repasa la trayectoria del 10 al ritmo de un clásico de Gilda.
El anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina generó repercusiones transversales que excedieron por completo el ámbito estrictamente deportivo. Personalidades de la cultura, hinchas y dirigentes políticos de distintos espacios expresaron su gratitud hacia el mejor jugador del planeta tras cerrar una era dorada que marcó a generaciones enteras.
Entre las distintas reacciones institucionales y personales publicadas en las plataformas digitales, una de las que rápidamente acaparó la atención de los usuarios fue la del ex ministro de Economía, Sergio Massa, quien eligió una sutil y melancólica combinación de imágenes y música para despedir al capitán.
Un adiós con ADN nacional y música popular para Lionel Messi
A través de sus cuentas oficiales, Massa compartió un video de recopilación que recorre los momentos más salientes de la carrera de Messi vistiendo la camiseta celeste y blanca, desde sus inicios juveniles hasta las consagraciones históricas que devolvieron la gloria al fútbol argentino.
El componente emocional del tributo estuvo marcado por la elección de la cortina musical: de fondo sonó el icónico tema "No es mi despedida" de la recordada artista Gilda, una melodía que aportó un tono íntimo y nostálgico al repaso visual.
Para acompañar la publicación, el dirigente político optó por la concisión y el agradecimiento absoluto: "Para siempre agradecidos", escribió, coronando el mensaje con el emoji de la bandera argentina en un guiño que sintetiza el sentimiento colectivo de todo un país hacia su máximo ídolo dentro de los campos de juego.
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