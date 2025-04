La emotiva frase de Juan Román Riquelme a los hinchas de Boca en su 120° aniversario: "Esa es la verdad"

Desde la tarde, El Canal de Boca compartió adelantos de la participación de Román, quien no solo repasó su vínculo eterno con el club, sino que dejó una frase que caló hondo en los hinchas: “Mi vida es Boca. Esa es la verdad. Creo que hace dos años, el día de la despedida, lo dije. Boca puede vivir sin Riquelme y yo no. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida”.