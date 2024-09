La escena de celos entre los jugadores de la Selección Argentina: "Mirá cómo..."

Este posteo generó los celos de varios de sus compañeros que no aparecieron en la foto y se sumaron en los comentarios para no quedarse afuera del todo. Uno de ellos fue "Licha", quien comentó: “Ah listo, mirá cómo se cortan”. Otro que no aguantó los celos fue el también Cristian “Cuti” Romero: “Malísima la foto”, publicó. Ante estos comentarios, Nahuel Molina les respondió: “No me junto más con ustedes”.

Sin lugar a dudas que estas bromas muestran el trato que tienen los futbolistas del plantel y cómo pueden disfrutar de la convicencia en cada convocatoria de la Albiceleste. Todo este trato sale a relucir de la mejor manera dentro de la cancha dónde se ve a un equipo cada vez más unidos y con hambre de seguir mejorando el nivel y logrando todas las competiciones en las cuáles estén presentes.

Cómo ver en vivo a Colombia vs Selección Argentina

El partido será transmitido por Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play. Y a través de MiTelefe.

Otros datos del partido

Estadio: Metropolitano de Colombia.

Metropolitano de Colombia. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Piero Maza (Chile). Hora de inicio : 17.30.

: 17.30. TV: TyC Sports y Telefe.