Los cambios que analiza la Fórmula 1 para atraer al público a partir de la temporada 2026

"Esto tiene que planificarse de forma estructurada y fácil de entender. Hoy en día tenemos muchos más 'aficionados ocasionales' que no saben lo que hay debajo de la carrocería, y para ese público un cambio de esta envergadura no será fácil de entender", explicó. Y además, agregó: "Junto con nuestros compañeros de la FIA y los representantes de los equipos, estamos considerando la posibilidad de reunirnos con los medios de comunicación para estudiar la mejor manera de explicar, en términos sencillos, lo que veremos en pista la próxima temporada".

Embed