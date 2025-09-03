Los cambios que analiza la Fórmula 1 para atraer al público a partir de la temporada 2026
Stefano Domenicali confirmó que la F1 evalúa cambios para 2026: más sprint, menos prácticas libres y la posibilidad de acortar la duración de los Grandes Premios.
La Fórmula 1 se prepara para una revolución en su formato. Stefano Domenicali, presidente de la categoría, adelantó que evalúan aumentar el número de carreras sprint, reducir las prácticas libres y acortar la duración de los Grandes Premios. El objetivo es atraer a un público más joven y mantener el interés creciente en la “Máxima”.
El dirigente explicó que el público y los promotores reclaman más competencia en pista durante el fin de semana, lo que llevó a la F1 a considerar un aumento de las sprint. Sin embargo, esta medida va en contra de la opinión de ingenieros y especialistas, que valoran las prácticas libres para la preparación de los equipos.
Grandes Premios más cortos y con la misión de que el público crezca cada vez más
Otro punto en debate es la duración de las carreras. Domenicali reconoció que buscan reducir los tiempos para mantener la atención de los jóvenes aficionados: “Hoy estamos bien, pero no queremos dormirnos en los laureles. Hay un público que solo quiere ver lo mejor de la acción”, sostuvo.
La categoría también analiza implementar el sistema de parrilla invertida, formato ya probado con éxito en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. La idea sería aplicarlo solo en carreras sprint para aumentar la competitividad y dar oportunidades a pilotos de mitad de tabla hacia atrás. Los equipos y corredores ya fueron consultados al respecto.
"Esto tiene que planificarse de forma estructurada y fácil de entender. Hoy en día tenemos muchos más 'aficionados ocasionales' que no saben lo que hay debajo de la carrocería, y para ese público un cambio de esta envergadura no será fácil de entender", explicó. Y además, agregó: "Junto con nuestros compañeros de la FIA y los representantes de los equipos, estamos considerando la posibilidad de reunirnos con los medios de comunicación para estudiar la mejor manera de explicar, en términos sencillos, lo que veremos en pista la próxima temporada".
