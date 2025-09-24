La Europa League abre el telón: arranca el segundo torneo más importante del Viejo Continente

¿Cómo será el formato para esta nueva edición de la Europa League?

El sistema será idéntico al de la Champions: cada equipo jugará ocho partidos frente a distintos rivales, entre septiembre y enero, para conformar una tabla única. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que quienes finalicen entre el 9º y el 24º lugar se medirán en un repechaje que definirá a los otros ocho clasificados.

Desde entonces, la definición será por eliminación directa, con series de ida y vuelta, hasta llegar a la gran final en Estambul, programada para el 20 de mayo de 2026. La lista de participantes combina clubes históricos con otros que ven en este torneo la gran oportunidad de ganar prestigio internacional.

Entre los 36 equipos hay siete que saben lo que es ser campeones de Europa: Oporto, Nottingham Forest, Aston Villa, Feyenoord, Estrella Roja, Steaua Bucarest y Celtic. También aparecen nombres fuertes del fútbol actual, como la Roma, el Lyon, el Betis, el Celta de Vigo, el Rangers y el Dinamo Zagreb.

Uno por uno, los futbolistas argentinos que jugarán la Europa League

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Santiago Castro (Bologna)

Franco Cervi (Celta de Vigo)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Vicente Taborda (Panathinaikos)

Nehuén Pérez (Porto)

Alan Varela (Porto)

Tomás Pérez (Porto)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Ezequiel Ávila (Real Betis)

Paulo Dybala (Roma)

Matías Soulé (Roma)

Hoy se empieza a llenar esta tabla: Europa League 2025/2026

