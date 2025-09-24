Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Niza vs Roma

matias soule.jpg

El estreno de la Roma en Francia servirá para medir la ambición de un plantel que combina jerarquía con juventud y que tiene como objetivo repetir la competitividad que mostró en la Serie A. Para Dybala y Soulé, la cita en Niza representa la oportunidad de reafirmar su lugar en la escena europea y de iniciar con el pie derecho un camino que los hinchas sueñan termine en Estambul, sede de la final de esta edición.

El probable 11 inicial de Niza vs. Roma por la Europa League

Yehvann Diouf será el guardián de los tres palos; Oppong, Ba y Bard formarán la última línea; Gouveia, Boudaoui y Vanhoutte estarán en el mediocampo junto a Clauss y Boga; mientras que la ofensiva recaerá en Moffi y Diop.

La posible formación de Roma en su visita a Niza

La Roma saldría al campo con Mile Svilar en el arco; una línea defensiva integrada por Evan Ndicka, Gianluca Mancini y Zeki Çelik; Devyne Rensch y Angeliño como laterales de recorrido; Bryan Cristante y Kouadio Koné en la mitad de la cancha; Pellegrini como conductor y un ataque encabezado por Ferguson y Soulé.

Cómo ver en vivo Niza vs Roma

El partido será transmitido por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.