Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Niza vs Roma
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Niza vs Roma por la Europa League 2025/2026.
La Roma comienza su aventura en la Europa League 2025/26 con un desafío de visitante ante el Niza en el Allianz Riviera. El encuentro, que abre el Grupo de la primera fase, marcará también el estreno europeo en esta temporada de Paulo Dybala y Matías Soulé, las dos cartas argentinas con las que el club de la capital italiana busca hacerse fuerte en el Viejo Continente.
El partido está programado para las 16 de Argentina y contará con arbitraje del español Guillermo Cuadra Fernández.
El equipo que dirige Gian Piero Gasperini llega con la ilusión de ser protagonista en un torneo que lo ha tenido como candidato en varias de sus últimas participaciones. El peso de figuras como el capitán Lorenzo Pellegrini, el joven delantero Evan Ferguson y la experiencia de Dybala son los pilares de un plantel que pretende avanzar con firmeza en una fase que ya no se juega por grupos, sino en formato de liga con 36 equipos.
En la vereda de enfrente, el Niza buscará aprovechar su localía en el Allianz Riviera para sorprender a un rival con mayor experiencia europea. El conjunto francés tiene como referentes a Terem Moffi en ataque, a Sofiane Diop en la creación de juego y a Jonathan Clauss por las bandas. Para los de la Ligue 1, medirse con un gigante italiano supone una oportunidad de mostrarse en un escenario internacional.
El estreno de la Roma en Francia servirá para medir la ambición de un plantel que combina jerarquía con juventud y que tiene como objetivo repetir la competitividad que mostró en la Serie A. Para Dybala y Soulé, la cita en Niza representa la oportunidad de reafirmar su lugar en la escena europea y de iniciar con el pie derecho un camino que los hinchas sueñan termine en Estambul, sede de la final de esta edición.
El probable 11 inicial de Niza vs. Roma por la Europa League
- Yehvann Diouf será el guardián de los tres palos; Oppong, Ba y Bard formarán la última línea; Gouveia, Boudaoui y Vanhoutte estarán en el mediocampo junto a Clauss y Boga; mientras que la ofensiva recaerá en Moffi y Diop.
La posible formación de Roma en su visita a Niza
- La Roma saldría al campo con Mile Svilar en el arco; una línea defensiva integrada por Evan Ndicka, Gianluca Mancini y Zeki Çelik; Devyne Rensch y Angeliño como laterales de recorrido; Bryan Cristante y Kouadio Koné en la mitad de la cancha; Pellegrini como conductor y un ataque encabezado por Ferguson y Soulé.
Cómo ver en vivo Niza vs Roma
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
