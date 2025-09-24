Presencia argentina: los jugadores albicelestes que estarán en la Europa League

La lista de representantes argentinos se completa con nombres de trayectoria como Paulo Dybala, actualmente en la Roma aunque relegado por lesiones, y Emiliano Buendía, mediapunta del Aston Villa. También estarán Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Nehuén Pérez y Tomás Pérez (Porto), Ezequiel “Chimy” Ávila (Betis) y Franco Cervi (Celta de Vigo).

alan varela 2.jpg

En total, serán 14 los argentinos que dirán presente en esta edición, lo que confirma la fuerte influencia de la Albiceleste en el fútbol europeo. Para algunos será la oportunidad de consolidarse en clubes de jerarquía, mientras que otros buscarán relanzar su carrera con actuaciones destacadas en una competencia que siempre ofrece visibilidad.

¿Cómo será el formato para esta nueva edición de la Europa League?

El sistema será idéntico al de la Champions: cada equipo jugará ocho partidos frente a distintos rivales, entre septiembre y enero, para conformar una tabla única. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que quienes finalicen entre el 9º y el 24º lugar se medirán en un repechaje que definirá a los otros ocho clasificados.

europa league trofeo vertical.jpg

Desde entonces, la definición será por eliminación directa, con series de ida y vuelta, hasta llegar a la gran final en Estambul, programada para el 20 de mayo de 2026. La lista de participantes combina clubes históricos con otros que ven en este torneo la gran oportunidad de ganar prestigio internacional.

Entre los 36 equipos hay siete que saben lo que es ser campeones de Europa: Oporto, Nottingham Forest, Aston Villa, Feyenoord, Estrella Roja, Steaua Bucarest y Celtic. También aparecen nombres fuertes del fútbol actual, como la Roma, el Lyon, el Betis, el Celta de Vigo, el Rangers y el Dinamo Zagreb.