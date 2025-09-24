Presencia argentina: los jugadores albicelestes que estarán en la Europa League
Un total de 14 futbolistas argentinos disputarán el segundo torneo continental, con varios campeones del mundo incluidos.
La nueva edición de la Europa League no solo despierta expectativas por la jerarquía de los clubes participantes, sino también por la presencia de varios futbolistas argentinos que buscarán dejar su huella en el certamen.
Con el antecedente cercano de Cristian “Cuti” Romero campeón en 2024/25 con el Tottenham, y Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho como subcampeones con el Manchester United, las ilusiones se renuevan para esta temporada.
Entre los nombres más destacados aparecen tres campeones del mundo que han sido pilares en la era de Lionel Scaloni: Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa; Nicolás Tagliafico, referente del Olympique Lyon; y Giovani Lo Celso, figura del Real Betis. Todos ellos han sido parte constante de la Selección Argentina y tienen experiencia internacional suficiente para aspirar a llegar lejos en la competencia.
A ellos se suman jóvenes que comienzan a ganarse un lugar en la consideración del entrenador Albiceleste: Alan Varela, pieza del Porto, y Matías Soulé, promesa de la Roma, son algunos de los talentos que buscarán aprovechar el torneo como vidriera. También figuran Santiago Castro (Bologna) y Vicente Taborda (Panathinaikos), quienes dan sus primeros pasos en el fútbol europeo.
La lista de representantes argentinos se completa con nombres de trayectoria como Paulo Dybala, actualmente en la Roma aunque relegado por lesiones, y Emiliano Buendía, mediapunta del Aston Villa. También estarán Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Nehuén Pérez y Tomás Pérez (Porto), Ezequiel “Chimy” Ávila (Betis) y Franco Cervi (Celta de Vigo).
En total, serán 14 los argentinos que dirán presente en esta edición, lo que confirma la fuerte influencia de la Albiceleste en el fútbol europeo. Para algunos será la oportunidad de consolidarse en clubes de jerarquía, mientras que otros buscarán relanzar su carrera con actuaciones destacadas en una competencia que siempre ofrece visibilidad.
¿Cómo será el formato para esta nueva edición de la Europa League?
El sistema será idéntico al de la Champions: cada equipo jugará ocho partidos frente a distintos rivales, entre septiembre y enero, para conformar una tabla única. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que quienes finalicen entre el 9º y el 24º lugar se medirán en un repechaje que definirá a los otros ocho clasificados.
Desde entonces, la definición será por eliminación directa, con series de ida y vuelta, hasta llegar a la gran final en Estambul, programada para el 20 de mayo de 2026. La lista de participantes combina clubes históricos con otros que ven en este torneo la gran oportunidad de ganar prestigio internacional.
Entre los 36 equipos hay siete que saben lo que es ser campeones de Europa: Oporto, Nottingham Forest, Aston Villa, Feyenoord, Estrella Roja, Steaua Bucarest y Celtic. También aparecen nombres fuertes del fútbol actual, como la Roma, el Lyon, el Betis, el Celta de Vigo, el Rangers y el Dinamo Zagreb.
