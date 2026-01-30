La Europa League definió sus playoffs y armó el camino hacia los octavos de final

Con el calendario ajustado y viajes largos por delante, la gestión del plantel y el equilibrio entre torneos locales y continentales serán claves. La Europa League entra así en una etapa donde la experiencia, la solidez mental y la capacidad de adaptarse a contextos diversos pueden marcar la diferencia. El camino está trazado y los márgenes son mínimos: empieza la hora de la verdad para los aspirantes al título.

Así quedó el cuadro de Europa League

image