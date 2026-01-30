La Europa League definió sus playoffs y armó el camino hacia los octavos de final
El sorteo en Budapest determinó los cruces de los 16avos de final del segundo torneo continental. Habrá duelos equilibrados y viajes exigentes en una fase sin margen de error.
La Europa League 2025/26 avanzó hacia su etapa decisiva con el sorteo de los playoffs, instancia que definirá a los equipos que accederán a los octavos de final. El evento se realizó en Budapest y emparejó a los 16 clubes que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general, consolidando una fase de eliminación directa que promete partidos intensos y escenarios complejos en distintos puntos del continente.
El nuevo formato volvió a ofrecer una variedad de cruces que combinan historia, actualidad y proyectos en crecimiento. A diferencia de otras ediciones, no hay enfrentamientos claramente desparejos, lo que refuerza la idea de una competencia cada vez más pareja. Entre los emparejamientos más atractivos aparece el choque entre Fenerbahce y Nottingham Forest, dos equipos con estilos marcados y realidades diferentes, pero con ambiciones similares en el plano internacional.
Otro duelo que despierta interés es el que protagonizarán Estrella Roja y Lille. El conjunto serbio se hace fuerte en Belgrado, mientras que el equipo francés buscará imponer su dinámica y experiencia europea. En tanto, Stuttgart y Celtic Glasgow se medirán en una serie que combina intensidad física, tradición y estadios con ambientes hostiles para los visitantes.
El sorteo también dejó enfrentamientos como PAOK frente a Celta de Vigo, Viktoria Plzen contra Panathinaikos y Dinamo Zagreb ante Genk, cruces donde la localía y el orden táctico pueden ser factores determinantes. A su vez, Ferencvaros se verá las caras con Ludogorets, mientras que Bolonia enfrentará a Brann en una serie que pondrá a prueba la regularidad del conjunto italiano frente a un rival acostumbrado a competir en condiciones adversas.
Los cruces completos de los playoffs de la Europa League 2025/26 quedaron definidos
- PAOK vs. Celta de Vigo
- Estrella Roja vs. Lille
- Viktoria Plzen vs. Panathinaikos
- Fenerbahce vs. Nottingham Forest
- Ferencvaros vs. Ludogorets
- Stuttgart vs. Celtic Glasgow
- Dinamo Zagreb vs. Genk
- Bolonia vs. Brann
Esta fase representa un punto de quiebre para muchos equipos. Los ganadores se sumarán a los clubes que ya aseguraron su lugar en octavos tras finalizar en los primeros puestos de la tabla, mientras que los derrotados quedarán fuera de competencia internacional. La exigencia es máxima y cualquier error puede resultar determinante.
Con el calendario ajustado y viajes largos por delante, la gestión del plantel y el equilibrio entre torneos locales y continentales serán claves. La Europa League entra así en una etapa donde la experiencia, la solidez mental y la capacidad de adaptarse a contextos diversos pueden marcar la diferencia. El camino está trazado y los márgenes son mínimos: empieza la hora de la verdad para los aspirantes al título.
Así quedó el cuadro de Europa League
