Tragedia en Rumania: siete hinchas del PAOK murieron en un impresionante choque de ruta

El hecho ocurrió en el oeste de Rumania, en la carretera DN6-E70, cerca de Lugojelul. La minivan que trasladaba a diez fanáticos del Paok perdió el control en una recta al tratar de pasar a un camión y se fue de lleno contra otro vehículo pesado que venía en dirección contraria. Como resultado, después de un terrible impacto frontal, fue arrojado a un costado de la ruta y también fue rozado por un camión que venía en su mismo sentido. Otro auto también se vio involucrado en la colisión.

Tras el violento impacto, el vehículo fue desplazado hacia la banquina y terminó siendo rozado por un tercer camión que circulaba en la misma dirección. En el siniestro también se vio involucrado otro automóvil, lo que agravó la magnitud del accidente.

Según los primeros informes oficiales, siete personas fallecieron en el acto, mientras que las otras tres fueron rescatadas con heridas de distinta consideración y trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Las tareas de asistencia se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas en la zona.

Raed Arafat, jefe del Departamento de Emergencias de Rumania, brindó detalles sobre el operativo y el contexto del choque: “El accidente involucró a varios vehículos, entre ellos un camión cisterna que transportaba alcohol. Afortunadamente, no hubo fugas ni riesgos adicionales. Se solicitó el uso de helicópteros, pero el mal clima impidió su intervención”.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en Grecia como en el resto de Europa, especialmente en la antesala de un compromiso internacional. Desde el entorno del PAOK y del fútbol continental se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas, en medio de un clima de profundo dolor.