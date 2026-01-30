Augusto Batalla habló de la batalla silenciosa contra la depresión: "Tomaba vino para dormir"

En el ámbito familiar, el proceso fue igual de complejo. Batalla contó cómo se fue encerrando en sí mismo, rechazando el acompañamiento de sus seres queridos. “Uno va formando un caparazón que piensa que lo va a defender y es todo lo contrario”, reflexionó, subrayando que el aislamiento solo profundizó el dolor.

augusto batalla river

El punto de inflexión llegó cuando decidió buscar ayuda profesional. “Fui al psicólogo, sigo yendo al psicólogo”, afirmó con naturalidad, destacando el rol central que tuvo ese acompañamiento en su recuperación. Batalla fue contundente al derribar prejuicios: “No se sale solo”. Reconoció, además, conductas autodestructivas que marcaron esa etapa, como la dificultad para dormir y el consumo de alcohol para poder descansar: “Tenía veinte años y me tenía que tomar dos vasos de vino para irme a dormir”.

Hoy, con una mirada más madura, el arquero valora el camino recorrido. “Personalmente he crecido un montón”, concluyó, convencido de que hablar del tema y pedir ayuda no solo fue necesario, sino vital para volver a encontrarse consigo mismo.