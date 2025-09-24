La explosiva crítica de la AFA a Javier Milei por faltar a la reunión con Gianni Infantino

Y cerró con un dardo envenenado: “Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027… En fin”.

Milei no fue a una reunión clave y Toviggino no se la dejó pasar

El cónclave en cuestión puso sobre la mesa la posibilidad de que la Selección dispute toda la fase de grupos en estadios locales y el aumento de cupos para los equipos participantes. La ausencia argentina generó sorpresa y molestia, sobre todo porque podría haber sido un paso decisivo en la organización del certamen del Centenario.

Mientras tanto, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, destacó: “¡El Fútbol no tiene fronteras! Tuvimos una reunión sumamente importante con vistas a enaltecer los valores del fútbol. Dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo”. En la misma línea, Tapia expresó su agradecimiento a Infantino y reafirmó su compromiso con el proyecto.

El contrapunto político- deportivo quedó en evidencia: mientras Sudamérica busca unidad para asegurar un Mundial histórico, desde la AFA cuestionan al Gobierno nacional por una ausencia que podría costar caro en el tablero internacional.