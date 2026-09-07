Arruabarrena define el Boca que enfrentará a San Pablo: las dudas y el equipo que prepara

Alan Velasco se ganó un lugar ante San Pablo

Otro de los puntos que dejó el partido frente a Gimnasia fue el buen momento de Alan Velasco. El mediocampista mostró una evolución en sus últimas presentaciones y volvió a dejar señales positivas. Arruabarrena decidió retirarlo del campo durante el encuentro en Mendoza para evitar un desgaste mayor y, principalmente, para preservarlo de cara al compromiso internacional.

La decisión del entrenador deja claro que el ex Independiente forma parte de sus planes para el partido ante San Pablo. Será titular y tendrá la responsabilidad de aportar desequilibrio en los metros finales. Además, su presencia adquiere mayor relevancia por la ausencia de Tomás Aranda, que obliga al cuerpo técnico a encontrar alternativas dentro del ataque.

Sebastián Villa vuelve a ganarle la pulseada a Flores

La otra decisión importante del entrenador pasa por Sebastián Villa. El delantero colombiano volverá a ser titular y nuevamente se impondrá en la consideración de Arruabarrena por encima de Leonel Flores.

El técnico entiende que la experiencia de Villa puede ser determinante en un partido de estas características, especialmente ante un rival brasileño que obligará a Boca a aprovechar cada espacio. Flores continuará esperando su oportunidad desde el banco, mientras que Villa tendrá la misión de acompañar a Miguel Merentiel y completar el frente ofensivo.

La defensa, con Jagger Herrera a la espera de Costa

En la última línea también habrá regresos importantes. Los habituales titulares volverán a ocupar sus posiciones después de haber sido preservados en Mendoza. La principal incógnita está relacionada con Ayrton Costa, que continúa trabajando para recuperarse de su inconveniente físico. Si finalmente no llega en condiciones, Facundo Herrera volverá a ocupar su lugar.

El joven defensor ya disputó cinco partidos en Primera División y dejó buenas sensaciones. Su tranquilidad para jugar en una posición de máxima responsabilidad le permitió ganarse la confianza del entrenador y convertirse en una alternativa concreta para un compromiso de enorme exigencia.

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