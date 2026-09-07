Arruabarrena define el Boca que enfrentará a San Pablo: las dudas y el equipo que prepara
El entrenador del Xeneize ultima detalles para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Paredes volverá a la titularidad y Villa le ganó la pulseada a Flores.
Boca ya dejó atrás el empate que se le escapó sobre el final ante Gimnasia en Mendoza y tiene toda su atención puesta en uno de los partidos más importantes de la temporada. Este martes, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a San Pablo en la Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, y el entrenador aprovechará el último entrenamiento para terminar de confirmar la formación.
El cuerpo técnico quedó conforme con la decisión de preservar a buena parte de los habituales titulares durante la visita a Mendoza. La prioridad estuvo puesta desde el comienzo en llegar al compromiso internacional con la mayor cantidad de futbolistas disponibles y sin sumar nuevos inconvenientes físicos. A pocas horas del encuentro, el Vasco ya tiene una base definida y solamente resta terminar de ajustar algunos detalles.
Leandro Paredes vuelve al equipo titular de Boca
Una de las principales novedades estará en el mediocampo. Leandro Paredes, que había quedado entre los suplentes frente a Gimnasia, está en condiciones de regresar desde el comienzo contra San Pablo. El capitán arrastraba una molestia en el isquiotibial izquierdo, pero su evolución fue favorable y el propio Arruabarrena había explicado en conferencia de prensa que el futbolista se encontraba mejor.
La presencia de Paredes representa una noticia importante para Boca, especialmente por lo que significa su experiencia en un partido de eliminación directa. El mediocampista será uno de los encargados de manejar los tiempos del equipo y darle equilibrio a una zona que, de todas maneras, tendrá una ausencia importante.
El que no llegará al partido es Milton Delgado: el mediocampista apunta a estar disponible para la revancha, por lo que el entrenador deberá modificar parcialmente una estructura que considera importante.
Alan Velasco se ganó un lugar ante San Pablo
Otro de los puntos que dejó el partido frente a Gimnasia fue el buen momento de Alan Velasco. El mediocampista mostró una evolución en sus últimas presentaciones y volvió a dejar señales positivas. Arruabarrena decidió retirarlo del campo durante el encuentro en Mendoza para evitar un desgaste mayor y, principalmente, para preservarlo de cara al compromiso internacional.
La decisión del entrenador deja claro que el ex Independiente forma parte de sus planes para el partido ante San Pablo. Será titular y tendrá la responsabilidad de aportar desequilibrio en los metros finales. Además, su presencia adquiere mayor relevancia por la ausencia de Tomás Aranda, que obliga al cuerpo técnico a encontrar alternativas dentro del ataque.
Sebastián Villa vuelve a ganarle la pulseada a Flores
La otra decisión importante del entrenador pasa por Sebastián Villa. El delantero colombiano volverá a ser titular y nuevamente se impondrá en la consideración de Arruabarrena por encima de Leonel Flores.
El técnico entiende que la experiencia de Villa puede ser determinante en un partido de estas características, especialmente ante un rival brasileño que obligará a Boca a aprovechar cada espacio. Flores continuará esperando su oportunidad desde el banco, mientras que Villa tendrá la misión de acompañar a Miguel Merentiel y completar el frente ofensivo.
La defensa, con Jagger Herrera a la espera de Costa
En la última línea también habrá regresos importantes. Los habituales titulares volverán a ocupar sus posiciones después de haber sido preservados en Mendoza. La principal incógnita está relacionada con Ayrton Costa, que continúa trabajando para recuperarse de su inconveniente físico. Si finalmente no llega en condiciones, Facundo Herrera volverá a ocupar su lugar.
El joven defensor ya disputó cinco partidos en Primera División y dejó buenas sensaciones. Su tranquilidad para jugar en una posición de máxima responsabilidad le permitió ganarse la confianza del entrenador y convertirse en una alternativa concreta para un compromiso de enorme exigencia.
La probable formación de Boca en cuartos de Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.
Te puede interesar
Dejá tu comentario