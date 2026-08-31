El mensaje de Ángel Di María para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina: "El mejor de la historia"
Tras conocerse el sorpresivo anuncio, Ángel Di María le dedicó un emotivo texto a Lionel Messi. Agradeció por todo y lo calificó como el mejor de la historia.
El impactante anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando fuertes repercusiones. Tras conocerse la dolorosa noticia, Ángel Di María, su histórico compañero y amigo, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje repleto de emoción, agradecimiento y respeto hacia el eterno capitán argentino.
El agradecimiento eterno para Lionel Messi
El Fideo, quien transitó innumerables batallas junto a la Pulga defendiendo la camiseta albiceleste, dejó en evidencia su inmenso orgullo en una profunda publicación. En sus sentidas palabras, remarcó que todo el país estará "agradecido toda la vida" por haber posicionado a la Argentina en lo más alto del mundo.
IMPORTANTE: El video que publicó Lionel Messi tras anunciar su retiro
Además de los logros deportivos, el actual mediocampista destacó especialmente el sentido de pertenencia y el amor por la patria que siempre demostró el rosarino a lo largo de su brillante carrera: "Por haber elegido ser Argentina cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa".
Para finalizar su contundente descargo virtual, Di María se despidió afectuosamente llamándolo "Capitán" y dejó en claro su postura sobre el lugar que ocupa en este deporte. Sin dejar lugar a ninguna duda, lo sentenció firmemente como "el mejor de la historia".
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