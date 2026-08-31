El mensaje de Ángel Di María para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina: "El mejor de la historia"

El agradecimiento eterno para Lionel Messi

El Fideo, quien transitó innumerables batallas junto a la Pulga defendiendo la camiseta albiceleste, dejó en evidencia su inmenso orgullo en una profunda publicación. En sus sentidas palabras, remarcó que todo el país estará "agradecido toda la vida" por haber posicionado a la Argentina en lo más alto del mundo.