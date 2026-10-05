La Federación de Portugal salió a respaldar a Cristiano Ronaldo: qué dijeron del conflicto

El respaldo de la Federación a Cristiano Ronaldo

Más allá del conflicto puntual, Proença aprovechó para remarcar el enorme peso que Ronaldo tiene dentro del fútbol portugués. “Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, que lleva más de dos décadas dándolo todo por el fútbol y que representa hoy el mayor símbolo portugués”, sostuvo el presidente de la Federación.

El dirigente también defendió la presencia del delantero en la Selección y destacó que sus convocatorias están respaldadas por su rendimiento y trayectoria. “Está en la selección nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente indiscutible. Siempre formará parte de este grupo de trabajo mientras esté capacitado”, agregó Proença.

La declaración aparece en un momento particular para Cristiano, quien atraviesa una etapa decisiva de su carrera y debe resolver qué lugar ocupará en los próximos compromisos internacionales de Portugal.