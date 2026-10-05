La Federación de Portugal salió a respaldar a Cristiano Ronaldo: qué dijeron del conflicto
Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, aseguró que fue un “malentendido” y destacó el lugar que el delantero ocupa en la historia del seleccionado.
Mientras la continuidad de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal permanece bajo análisis después del conflicto que protagonizó con Jorge Jesús, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió intervenir públicamente para intentar bajar la tensión. Pedro Proença se refirió al episodio y aseguró que la relación entre el delantero y el entrenador debe resolverse puertas adentro.
El dirigente evitó alimentar la polémica y calificó el enfrentamiento entre ambos como un “malentendido”. Además, dejó claro que Cristiano continúa siendo considerado una pieza importante para el seleccionado portugués y que su presencia estará sujeta, entre otras cuestiones, a la decisión del cuerpo técnico.
Pedro Proença minimizó el conflicto entre Cristiano y Jorge Jesús
El presidente de la FPF habló después de la victoria de Portugal ante Noruega y fue consultado por el episodio que terminó con Cristiano fuera de la cancha y posteriormente alejado de la concentración. Proença intentó restarle dramatismo a la situación y sostuvo que este tipo de intercambios forman parte de la dinámica habitual entre un entrenador y un futbolista.
“Son conversaciones absolutamente normales entre entrenadores y jugadores. Esas explicaciones no las voy a dar”, afirmó el dirigente. Además, dejó claro que la Federación no pretende involucrarse en una discusión que considera propia de la relación entre el técnico y el jugador.
La postura oficial apunta así a desactivar una situación que había tomado una dimensión mucho mayor después de que Cristiano abandonara la concentración tras quedar fuera del partido ante Noruega.
El respaldo de la Federación a Cristiano Ronaldo
Más allá del conflicto puntual, Proença aprovechó para remarcar el enorme peso que Ronaldo tiene dentro del fútbol portugués. “Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, que lleva más de dos décadas dándolo todo por el fútbol y que representa hoy el mayor símbolo portugués”, sostuvo el presidente de la Federación.
El dirigente también defendió la presencia del delantero en la Selección y destacó que sus convocatorias están respaldadas por su rendimiento y trayectoria. “Está en la selección nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente indiscutible. Siempre formará parte de este grupo de trabajo mientras esté capacitado”, agregó Proença.
La declaración aparece en un momento particular para Cristiano, quien atraviesa una etapa decisiva de su carrera y debe resolver qué lugar ocupará en los próximos compromisos internacionales de Portugal.
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