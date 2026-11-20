Nations League 2026-27: así quedaron definidos los cruces de cuartos de final
El sorteo determinó los enfrentamientos de los ocho seleccionados que siguen en carrera por el título europeo. Habrá duelos imperdibles...
La UEFA Nations League 2026/27 ya tiene definidos los cruces de cuartos de final. Después del sorteo, las ocho selecciones clasificadas conocieron a sus próximos rivales en el camino hacia el Final Four, que se disputará en junio del próximo año.
Uno de los enfrentamientos más destacados tendrá como protagonista a Portugal, último campeón del certamen, que deberá medirse con Países Bajos para intentar mantenerse en la pelea por el título. Por su parte, España tendrá un compromiso de alto nivel frente a Francia. El cruce reeditará el enfrentamiento entre ambos seleccionados en la última Copa del Mundo y promete ser una de las series más atractivas de esta instancia.
Del otro lado del cuadro también habrá partidos de gran expectativa: Bélgica se enfrentará con Alemania, mientras que Noruega tendrá como adversario a Inglaterra, en otro duelo que promete mucha intensidad.
Todos los cruces de cuartos de final de la Nations League
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Portugal vs. Países Bajos.
España vs. Francia.
Bélgica vs. Alemania.
Noruega vs. Inglaterra.
¿Cuándo se juegan los cuartos de final y el Final Four?
La próxima instancia se disputará mediante eliminatorias de ida y vuelta. Los encuentros iniciales están programados para la semana del 25 de marzo de 2027, mientras que las revanchas se jugarán durante la semana del 30 de marzo. Los cuatro seleccionados que consigan superar sus respectivas series accederán al Final Four, que tendrá lugar en junio.
A diferencia de los cuartos de final, las semifinales se definirán a partido único y están previstas para el 9 y 10 de junio. Posteriormente, el domingo 13 se disputarán tanto la final como el encuentro por el tercer puesto. Por último, la UEFA confirmó que el próximo 6 de diciembre dará a conocer los estadios que albergarán los partidos decisivos del torneo.
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