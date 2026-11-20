Uno de los enfrentamientos más destacados tendrá como protagonista a Portugal, último campeón del certamen, que deberá medirse con Países Bajos para intentar mantenerse en la pelea por el título. Por su parte, España tendrá un compromiso de alto nivel frente a Francia. El cruce reeditará el enfrentamiento entre ambos seleccionados en la última Copa del Mundo y promete ser una de las series más atractivas de esta instancia.