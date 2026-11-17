El legado de Cristiano Ronaldo en Portugal

Tras dejar la concentración antes de tiempo, CR7 fue multado con 255 euros y publicó un comunicado en el que explicó su decisión y les pidió disculpas a sus compañeros. En un principio aseguró que no se retiraría, pero un mes después anunció su salida. Se fue con números históricos:

243 partidos con Portugal.

con Portugal. 146 goles , máximo goleador de la historia en selecciones masculinas.

, máximo goleador de la historia en selecciones masculinas. Eurocopa 2016 y dos Nations League.

Mientras el homenaje de la selección sigue pendiente, el Sporting prepara su propio tributo para el jugador surgido de sus inferiores.