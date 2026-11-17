Jorge Jesus le contestó a la madre de Cristiano Ronaldo: qué dijo tras la caída de Portugal
Jorge Jesus evitó la polémica con Dolores Aveiro, que dijo que en la Selección no respetaron a Cristiano Ronaldo y se alegró por la caída ante Dinamarca.
Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal, respondió a las críticas de Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, que había asegurado que a su hijo lo “engañaron” en el combinado luso. El DT, de 72 años, eligió un tono conciliador y evitó escalar un conflicto que tensa el ambiente tras la salida del goleador de la selección.
Ante la consulta de la prensa, el técnico primero mostró su sorpresa por tener que contestarle a la madre del jugador. Después, bajó el tono: la definió como “una señora a la que respeto mucho” y remarcó lo que sufrió para criar a sus hijos. Sobre el debate por el retiro de Ronaldo, el DT dejó en claro que seguirá respondiendo cada vez que le pregunten por él, incluso el año próximo, porque no sabe cuándo terminará el tema.
El vínculo entre ambos viene de antes: compartieron el Al Nassr entre 2025 y 2026, y el entrenador había contado que no pudo rechazar la invitación del delantero para dirigir al club saudí.
Jorge Jesus le contestó a la madre de Cristiano que se alegró por la goleada que sufrió Portugal
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En un evento en el Sporting de Lisboa, el primer club profesional de su hijo, Aveiro apuntó contra la selección y el cuerpo técnico. Aseguró que a Cristiano no lo respetaron, ni siquiera sus compañeros, y que el homenaje debía hacerse con él presente. También dijo que se alegró por la derrota ante Dinamarca, a la que consideró merecida, y que su relación con Jesus es la misma que tiene su hijo. Ese partido, el primero de Portugal sin Ronaldo, terminó con una caída 4-1 ante Dinamarca.
El legado de Cristiano Ronaldo en Portugal
Tras dejar la concentración antes de tiempo, CR7 fue multado con 255 euros y publicó un comunicado en el que explicó su decisión y les pidió disculpas a sus compañeros. En un principio aseguró que no se retiraría, pero un mes después anunció su salida. Se fue con números históricos:
- 243 partidos con Portugal.
- 146 goles, máximo goleador de la historia en selecciones masculinas.
- Eurocopa 2016 y dos Nations League.
Mientras el homenaje de la selección sigue pendiente, el Sporting prepara su propio tributo para el jugador surgido de sus inferiores.
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