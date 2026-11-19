La propuesta busca trasladar al fútbol sudamericano un formato de entretenimiento que tiene como principal referencia al Super Bowl de la NFL, cuya presentación musical del entretiempo se convirtió en uno de los momentos más reconocidos del deporte internacional. En este caso, la CONMEBOL apuesta por combinar la pasión futbolera con la música y el baile para ampliar el espectáculo de su principal competencia de clubes.