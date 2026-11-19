La Copa Libertadores tendrá su primer Halftime Show de la historia: quién será el artista en encabezarlo
Conmebol confirmó una novedad histórica para la final entre Estudiantes y Palmeiras. El DJ brasileño Pedro Sampaio protagonizará un increíble show.
La final de la Copa Libertadores 2026 tendrá una novedad inédita: por primera vez en la historia de la competencia, habrá un Halftime Show durante el entretiempo del partido. La iniciativa fue anunciada por la CONMEBOL junto a Coca-Cola y tendrá como protagonista al DJ, productor y cantante brasileño Pedro Sampaio, quien ofrecerá un espectáculo especialmente preparado para la definición del torneo continental.
La presentación se realizará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán por el título. El show tendrá una duración aproximada de siete minutos y ocupará parte de los 15 reglamentarios de descanso, sin alterar los tiempos establecidos para la reanudación del encuentro.
La propuesta busca trasladar al fútbol sudamericano un formato de entretenimiento que tiene como principal referencia al Super Bowl de la NFL, cuya presentación musical del entretiempo se convirtió en uno de los momentos más reconocidos del deporte internacional. En este caso, la CONMEBOL apuesta por combinar la pasión futbolera con la música y el baile para ampliar el espectáculo de su principal competencia de clubes.
Quién es Pedro Sampaio, el artista elegido para el primer Halftime Show de la Libertadores
El encargado de inaugurar esta experiencia será Pedro Sampaio, uno de los DJ y productores brasileños de mayor proyección internacional. El artista, referente del funk brasileño, se caracteriza por sus presentaciones de gran despliegue, sus coreografías y una propuesta musical pensada para grandes audiencias.
Para esta ocasión, preparará un espectáculo especial que incluirá a su cuerpo de baile y distintas intervenciones inspiradas en la cultura del fútbol. La intención es que la música y el ambiente de las tribunas formen parte de una misma celebración durante el descanso de la final.
El propio Sampaio expresó su entusiasmo por participar de un acontecimiento histórico para la competencia y destacó la posibilidad de representar a la música brasileña en una definición de semejante magnitud.
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