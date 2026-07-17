La FIFA oficializó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
El organismo confirmó el tiempo que se extenderá el descanso en el partido decisivo, que por primera vez incluirá un espectáculo inspirado en el Super Bowl.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también despejó una de las dudas que había despertado mayor curiosidad entre los hinchas. Luego de distintas conjeturas que llegaron a ubicar el descanso cerca de la media hora, la FIFA dio a conocer cuánto se prolongará finalmente el entretiempo del encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium.
El organismo rector del fútbol confirmó que el intervalo tendrá una extensión de 17 minutos. Ese lapso comprenderá tanto el montaje y posterior desmontaje de la escenografía como el desarrollo de los distintos números musicales previstos para la definición de la Copa del Mundo.
La decisión marcará un hito para el certamen, ya que será la primera vez que una final mundialista incorpore un show de medio tiempo inspirado en el tradicional espectáculo que caracteriza al Super Bowl. La propuesta reunirá a artistas de renombre internacional como Shakira, Madonna, Justin Bieber y el grupo BTS.
Mientras los cuerpos técnicos ultiman los detalles tácticos de un compromiso que definirá al nuevo campeón del mundo, la expectativa también crece alrededor del despliegue artístico que tendrá lugar durante el descanso. La curaduría del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien supervisó la confección de una puesta en escena concebida para trascender el ámbito estrictamente futbolístico.
Uno de los interrogantes que alimenta las elucubraciones de los fanáticos gira en torno al repertorio que interpretará Shakira. Entre las alternativas con mayor consenso aparece "Waka Waka", la emblemática canción que acompañó al Mundial de Sudáfrica 2010 y que, con el paso de los años, adquirió un lugar de privilegio dentro del imaginario de las Copas del Mundo. Sin embargo, no se descarta que la artista sorprenda con otra composición de su vasto cancionero.
Las especulaciones también alcanzan a Madonna, cuya posible apertura con "Like a Virgin" figura entre las hipótesis que más circulan en las redes sociales. A ellos se sumarán Justin Bieber y BTS, en una grilla de fuerte impronta internacional que buscará convertir esos 17 minutos en un acontecimiento de alcance planetario, amalgamando fútbol, música y entretenimiento en una misma escenificación.
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