La FIFA oficializó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Uno de los interrogantes que alimenta las elucubraciones de los fanáticos gira en torno al repertorio que interpretará Shakira. Entre las alternativas con mayor consenso aparece "Waka Waka", la emblemática canción que acompañó al Mundial de Sudáfrica 2010 y que, con el paso de los años, adquirió un lugar de privilegio dentro del imaginario de las Copas del Mundo. Sin embargo, no se descarta que la artista sorprenda con otra composición de su vasto cancionero.