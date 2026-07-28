Cucurella cumplió su promesa tras ganar el Mundial 2026 y se tatuó a Luis de la Fuente

La promesa había nacido antes del inicio del Mundial, cuando el defensor aseguró, entre risas, que si España se consagraba campeón se tatuaría la cara del entrenador. Lo que parecía una simple broma terminó convirtiéndose en realidad después del triunfo por 1-0 en la final frente a Argentina. Días atrás, el propio futbolista había anticipado que el diseño no sería demasiado grande, aunque sí lo suficientemente visible como para que cualquier persona pudiera identificar al seleccionador español.