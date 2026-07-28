Cucurella cumplió su promesa tras ganar el Mundial 2026 y se tatuó a Luis de la Fuente
El lateral español inmortalizó al entrenador campeón del mundo en su piel. Fue el primero de los futbolistas de la Roja en cumplir una de las promesas realizadas durante la Copa del Mundo.
La selección española ya dejó atrás los festejos por la obtención del Mundial 2026 y comenzó el tiempo de cumplir las promesas realizadas durante el torneo. El primero en hacerlo fue Marc Cucurella, quien decidió tatuarse el rostro de Luis de la Fuente, el entrenador que condujo a España a conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.
El lateral compartió imágenes del momento en sus redes sociales junto a Ganga, uno de los tatuadores más reconocidos de España, famoso por haber trabajado con figuras internacionales como LeBron James, Carlos Alcaraz, Drake, Georgina Rodríguez y Saúl Álvarez.
La confirmación definitiva llegó a través de un video publicado por Ceciarmy, uno de los creadores de contenido más populares de España. En las imágenes se observa el stencil con el rostro de Luis de la Fuente y a Cucurella acostado en la camilla mientras comenzaba el trabajo.
Cucurella cumplió su promesa tras ganar el Mundial 2026 y se tatuó a Luis de la Fuente
La promesa había nacido antes del inicio del Mundial, cuando el defensor aseguró, entre risas, que si España se consagraba campeón se tatuaría la cara del entrenador. Lo que parecía una simple broma terminó convirtiéndose en realidad después del triunfo por 1-0 en la final frente a Argentina. Días atrás, el propio futbolista había anticipado que el diseño no sería demasiado grande, aunque sí lo suficientemente visible como para que cualquier persona pudiera identificar al seleccionador español.
Cucurella se convirtió así en el primero de los campeones del mundo en cumplir con sus apuestas. Todavía quedan varias pendientes dentro del plantel: Ferran Torres prometió raparse si España levantaba la Copa, Pedri aseguró que teñiría su cabello de rubio o blanco y Lamine Yamal había anticipado que dejaría crecer la barba y el bigote durante algunas semanas.
Con el tatuaje ya hecho, el lateral del Real Madrid volvió a demostrar que fue uno de los grandes protagonistas del seleccionado español, dentro y fuera de la cancha, en una Copa del Mundo que quedará para siempre en la historia de la Roja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario