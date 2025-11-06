Quién es Alejo Ciganotto, el hincha de Racing nominado por la FIFA al premio The Best 2025
El fanático académico fue reconocido por su increíble viaje a dedo por Sudamérica para seguir a Racing en las competencias. Competirá junto a Manolo “El del Bombo” y los Zakho Fans de Irak.
La FIFA anunció la lista de nominados al Premio The Best 2025 y entre ellos aparece un argentino que se ganó el cariño de miles de fanáticos en todo el continente. Se trata de Alejo Ciganotto, hincha de Racing, que fue incluido en la terna al premio a la afición, una de las más emotivas de la gala.
El joven se hizo viral hace un tiempo por su hazaña: viajar a dedo miles de kilómetros para acompañar a la Academia en los torneos internacionales. Su historia llamó la atención no solo por su amor al club, sino también por la buena onda y simpatía que mostró durante su recorrido por Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde fue recibido con afecto por hinchas de distintos equipos y se terminó llevando el cariño de todos los lugares posibles.
Según destacó la nominación oficial, “en mayo de este año recorrió más de 7.000 kilómetros atravesando Chile, Perú y Ecuador para presenciar la victoria de Racing sobre Atlético Bucaramanga en la fase de grupos de la Copa Libertadores”.
Qué dijo el hincha cuando se enteró de la nominación
Tras conocer la noticia, Ciganotto compartió su alegría en redes sociales e inició una campaña para sumar apoyo: “Ayúdenme comentando en el Instagram de la FIFA ‘alejo ciganotto’ y ayúdenme a compartir esto, como si fuera una mini campaña para ganar el premio”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañando el mensaje con la imagen de la terna.
El hincha argentino competirá por el galardón con el histórico Manolo “El del Bombo”, símbolo de la Selección española, y con los Zakho Fans de Irak, un grupo de seguidores que también fue reconocido por su fidelidad y compromiso.
La ceremonia de entrega de los Premios The Best 2025 se realizará en diciembre, y los ganadores serán elegidos mediante la votación conjunta de aficionados, periodistas, capitanes y entrenadores de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.
Alejo Ciganotto ya hizo historia: su viaje a dedoy su pasión por Racing lo colocaron entre los hinchas más admirados del planeta fútbol y ahora buscará llevarse el reconocimiento del ente madre del fútbol mundial.
