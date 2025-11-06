Quién es Alejo Ciganotto, el hincha de Racing nominado por la FIFA al premio The Best 2025

La ceremonia de entrega de los Premios The Best 2025 se realizará en diciembre, y los ganadores serán elegidos mediante la votación conjunta de aficionados, periodistas, capitanes y entrenadores de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.

Alejo Ciganotto ya hizo historia: su viaje a dedoy su pasión por Racing lo colocaron entre los hinchas más admirados del planeta fútbol y ahora buscará llevarse el reconocimiento del ente madre del fútbol mundial.