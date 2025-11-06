Dibu Martínez vuelve a ser nominado al The Best como mejor arquero del mundo

El arquero argentino del Aston Villa, de 33 años, mantiene un rol determinante tanto en su club como en la Selección argentina, donde continúa siendo una pieza clave para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin lugar a dudas que todo lo que viene demostrando a lo largo de los años lo mantienen en la elite del fútbol y dónde buscará seguir en lo más alto en la previa del Mundial 2026 dónde la Albiceleste estará defendiendo el título logrado en Qatar.