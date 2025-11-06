Dibu Martínez vuelve a ser nominado al The Best como mejor arquero del mundo
El arquero argentino, figura del Aston Villa y de la Selección, fue incluido entre los candidatos al premio The Best 2025. Ya ganó este galardón en 2022 y 2024, y busca repetir la consagración.
Emiliano “Dibu” Martínez, una de las grandes figuras del fútbol mundial en los últimos años, fue incluido por la FIFA entre los nominados al Premio The Best 2025 en la categoría de mejor arquero del mundo.
El arquero argentino del Aston Villa, de 33 años, mantiene un rol determinante tanto en su club como en la Selección argentina, donde continúa siendo una pieza clave para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin lugar a dudas que todo lo que viene demostrando a lo largo de los años lo mantienen en la elite del fútbol y dónde buscará seguir en lo más alto en la previa del Mundial 2026 dónde la Albiceleste estará defendiendo el título logrado en Qatar.
El "Dibu" Martínez vuelve a ser nominado al The Best como mejor arquero del mundo
El marplatense ya sabe lo que es ganar este prestigioso galardón: se quedó con el premio en 2022, luego del Mundial de Qatar 2022 —en el que fue figura en la tanda de penales ante Francia—, y repitió en 2024 tras una temporada brillante con el club inglés y con la Albiceleste.
En esta nueva edición del The Best, Martínez competirá con otros grandes nombres del arco mundial, como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. Si bien en esta oportunidad corre de atrás, el Dibu mantiene la esperanzas y sueña con llevarse el trofeo nuevamente.
La votación popular y de especialistas ya está abierta en el sitio oficial de la FIFA (FIFA.com) y se extenderá hasta el 28 de noviembre. Los ganadores se conocerán durante la ceremonia de diciembre, en la que el Dibu buscará su tercer The Best y seguir agrandando su leyenda bajo los tres palos tanto en nuestro país cómo en el mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario