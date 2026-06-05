La FIFA transformará las previas del Mundial 2026 con un espectáculo inédito en los estadios

“Todos los jugadores de ambos equipos formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo para compartir ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol”, explicó la FIFA mediante un comunicado oficial difundido tras la presentación del proyecto.

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La entidad también confirmó que habrá nuevos elementos decorativos para acompañar la salida de los equipos. Entre ellos se encuentran arcos especialmente diseñados para la competición, banderas de mano y distintos recursos visuales que buscarán reforzar el sentido de pertenencia de cada selección. Además, a medida que avance el torneo y especialmente en determinados partidos, se incorporarán efectos especiales como humo de colores y espectáculos de pirotecnia.

Durante la presentación, Infantino destacó que la idea central es colocar a los protagonistas en el centro de la escena: “Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró el dirigente. Desde FIFA entienden que estas modificaciones permitirán convertir cada previa en una celebración propia, reforzando el sentimiento de orgullo nacional y generando una experiencia más inmersiva para quienes vivan la Copa del Mundo desde las tribunas.