La FIFA transformará las previas del Mundial 2026 con un espectáculo inédito en los estadios
La entidad que gobierna el fútbol mundial confirmó una serie de cambios para las ceremonias anteriores a cada partido. Todo lo que hay que tener en cuenta.
A poco más de una semana para el inicio del Mundial 2026, la FIFA continúa revelando detalles de lo que será el torneo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá. En las últimas horas, la entidad confirmó una modificación importante vinculada a las ceremonias previas a cada encuentro, con la intención de convertir esos minutos iniciales en un espectáculo mucho más atractivo para quienes estén presentes en los estadios y también para quienes sigan los partidos desde distintos puntos del planeta.
El anuncio fue realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien presentó un formato renovado pensado para generar una conexión más profunda entre los futbolistas, los aficionados y el entorno de cada escenario. Según explicó la organización, el objetivo es que las emociones comiencen mucho antes del pitazo inicial y que cada partido tenga una identidad visual propia.
Entre las novedades más destacadas aparece la incorporación de enormes banderas nacionales desplegadas sobre el césped. Estas estructuras ocuparán una parte importante del terreno de juego y estarán acompañadas por una puesta en escena diseñada para que todos los sectores del estadio participen de la experiencia. La FIFA busca que la ceremonia tenga un impacto visual de 360 grados y que ningún espectador quede al margen de lo que sucede dentro del campo.
Otro de los cambios significativos tiene que ver con la presencia de los futbolistas durante la interpretación de los himnos nacionales. Hasta ahora, la imagen habitual mostraba únicamente a los once titulares formados antes del inicio del partido. A partir del Mundial 2026, también estarán presentes los jugadores suplentes, quienes compartirán ese momento junto a sus compañeros formando un gran círculo alrededor de la pancarta central instalada sobre el césped.
“Todos los jugadores de ambos equipos formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo para compartir ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol”, explicó la FIFA mediante un comunicado oficial difundido tras la presentación del proyecto.
La entidad también confirmó que habrá nuevos elementos decorativos para acompañar la salida de los equipos. Entre ellos se encuentran arcos especialmente diseñados para la competición, banderas de mano y distintos recursos visuales que buscarán reforzar el sentido de pertenencia de cada selección. Además, a medida que avance el torneo y especialmente en determinados partidos, se incorporarán efectos especiales como humo de colores y espectáculos de pirotecnia.
Durante la presentación, Infantino destacó que la idea central es colocar a los protagonistas en el centro de la escena: “Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró el dirigente. Desde FIFA entienden que estas modificaciones permitirán convertir cada previa en una celebración propia, reforzando el sentimiento de orgullo nacional y generando una experiencia más inmersiva para quienes vivan la Copa del Mundo desde las tribunas.
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