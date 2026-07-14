La FIFA vende el césped de la final del Mundial 2026: cuánto cuesta un fragmento original

También se ofrece el denominado "Super Shoutout", una experiencia que permite proyectar el nombre de un aficionado en las pantallas gigantes de los estadios durante la competencia. El servicio comenzó costando 99 dólares y actualmente se encuentra promocionado a 79 dólares. Puede adquirirse hasta tres días antes de cada encuentro y continúa disponible para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. La oferta oficial se completa con otros productos, como un vinilo edición especial del Mundial 2026, valijas con la identidad visual del torneo y el álbum musical oficial de la Copa del Mundo.