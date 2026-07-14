La FIFA vende el césped de la final del Mundial 2026: cuánto cuesta un fragmento original
El organismo lanzó una edición limitada con pedazos del campo de juego de la final del Mundial 2026. Los precios arrancan en 450 dólares.
La FIFA puso a la venta fragmentos originales del césped que se utilizará en la final del Mundial 2026. Cada pieza contará con un certificado de autenticidad y se comercializará como un artículo exclusivo para coleccionistas, con valores que van desde los 450 hasta los 3.000 dólares.
Mientras se definen los finalistas, el ente madre del fútbol mundial lanzó una de las propuestas más exclusivas del torneo: la venta de fragmentos originales del césped del partido decisivo que se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Una vez finalizado el encuentro, el organismo retirará parte del campo de juego para convertirlo en un artículo de colección oficial. El precio inicial de cada fragmento será de 450 dólares y las piezas serán distribuidas únicamente después de la final.
Cada recuerdo estará preservado en una vitrina de acrílico de alta calidad e incluirá un dispositivo USB con un video de autenticación que certifica que el césped pertenece al estadio donde se definirá al campeón del mundo. Además de la versión estándar, la FIFA también comercializará fragmentos de mayor tamaño, cuyos precios podrán alcanzar los 3.000 dólares, dependiendo de las dimensiones del producto adquirido. Según la descripción publicada en la tienda oficial, se trata de "un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo".
La estrategia comercial de la FIFA durante el Mundial
La venta del césped forma parte de la estrategia comercial que la FIFA desplegó durante el Mundial 2026, con diversos productos y experiencias pensados para los hinchas. Entre las opciones disponibles se encuentra la réplica personalizada de las entradas de los partidos, que incluye el nombre del comprador y un asiento simbólico, con un valor de 19 dólares.
También se ofrece el denominado "Super Shoutout", una experiencia que permite proyectar el nombre de un aficionado en las pantallas gigantes de los estadios durante la competencia. El servicio comenzó costando 99 dólares y actualmente se encuentra promocionado a 79 dólares. Puede adquirirse hasta tres días antes de cada encuentro y continúa disponible para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. La oferta oficial se completa con otros productos, como un vinilo edición especial del Mundial 2026, valijas con la identidad visual del torneo y el álbum musical oficial de la Copa del Mundo.
Con esta iniciativa, la FIFA busca ampliar el mercado de recuerdos oficiales y ofrecer nuevas experiencias para los fanáticos. Para quienes no puedan asistir a la final, llevarse un pedazo del césped donde se coronará al próximo campeón del mundo se convirtió en uno de los objetos más exclusivos del torneo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario