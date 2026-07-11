Cómo le fue a la Selección Argentina contra Inglaterra en 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002
Repasamos el historial completo de los partidos entre la Selección Argentina e Inglaterra en cada Mundial, un clásico repleto de mucha historia.
El historial entre la Selección Argentina e Inglaterra en la máxima cita del fútbol es uno de los más apasionantes. En total, se enfrentaron en cinco oportunidades durante un Mundial, dejando un saldo estadístico muy reñido, partidos inolvidables y momentos que marcaron la historia del deporte.
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Todos los partidos contra Inglaterra en los Mundiales
A lo largo de las distintas ediciones de la Copa del Mundo, ambos seleccionados protagonizaron duelos de eliminación directa y choques calientes en la fase de grupos. Este es el detalle exacto de cada encuentro:
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Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra se impuso por 3 a 1 ante el combinado nacional.
Inglaterra 1966 (Cuartos de final): El conjunto local ganó 1 a 0 en un partido sumamente polémico, recordado para siempre por la histórica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.
México 1986 (Cuartos de final): La victoria más gloriosa de nuestro país. Argentina ganó 2 a 1 con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" convertidos por Diego Armando Maradona.
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Francia 1998 (Octavos de final): Tras un vibrante empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario, la Selección Argentina logró avanzar de ronda al imponerse por 4 a 3 en la dramática definición por penales, gracias a una enorme actuación del arquero Carlos Roa.
Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Un partido muy disputado que terminó en triunfo inglés por 1 a 0, definido únicamente por el recordado gol de penal que anotó David Beckham.
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