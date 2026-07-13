Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

La FIFA confirmó al árbitro para Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Con esta designación, la FIFA apuesta por un juez de la casa, conocedor del medio y con el rodaje necesario para llevar las riendas de un partido que, históricamente, arrastra una de las rivalidades más calientes y complejas de todo el planeta fútbol.