La FIFA confirmó al árbitro para Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
Fue anunciado este lunes al encargado de impartir justicia en el duelo de semifinales en Atlanta. Será una terna de la misma nacionalidad.
A menos de 48 horas para que ruede la pelota en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la expectativa de cara al choque entre la Selección Argentina e Inglaterra sigue sumando confirmaciones trascendentales, como en este caso, a la terna arbitral.
En las últimas horas, la FIFA dio a conocer la designación oficial del cuerpo arbitral que tendrá la enorme responsabilidad de dirigir el clásico que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.
El árbitro principal del encuentro será el experimentado estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, quien cuenta con un amplio recorrido internacional y ya viene de dirigir compromisos de alto voltaje en el plano mundialista.
Presencia local en Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026
La terna arbitral para el cruce del miércoles tendrá un marcado acento norteamericano en el campo de juego. El equipo completo que acompañará a Elfath quedó conformado de la siguiente manera:
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Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)
Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
Con esta designación, la FIFA apuesta por un juez de la casa, conocedor del medio y con el rodaje necesario para llevar las riendas de un partido que, históricamente, arrastra una de las rivalidades más calientes y complejas de todo el planeta fútbol.
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