Lionel Messi logró un récord absoluto en el Mundial 2026, pero hay una racha que se le cortó
Al jugar ante Suiza, Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más partidos de eliminación directa en la historia y va por una nueva marca.
Tras superar a Suiza, Lionel Messi sigue agigantando su inmensa leyenda. El capitán de la Selección Argentina se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en fases de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo y ahora se prepara para disputar la semifinal frente a Inglaterra.
El récord de Lionel Messi en llaves decisivas
La historia del fútbol sumó una nueva página dorada en Norteamérica. Al ingresar a la cancha por los cuartos de final, el astro rosarino alcanzó su partido número 15 en fases "mata-mata", superando de manera definitiva el récord del alemán Miroslav Klose, quien se mantenía en la cima de este rubro estadístico con 14 encuentros eliminatorios.
Con la clasificación en el bolsillo, el camino del "10" no termina aquí. Ahora puede disputar dos partidos más para seguir ampliando su registro: la vibrante semifinal contra Inglaterra y, dependiendo del resultado de ese trascendental choque, se asegurará protagonizar la final o el partido por el tercer puesto. De esta manera, el capitán albiceleste podría elevar la vara hasta los 17 compromisos en instancias finales.
Récords en el Mundial 2026 y la racha que se cortó
En este último encuentro, la balanza de las estadísticas arrojó tanto saldos positivos como el final de una era. Por un lado, tras su pase a Alexis Mac Allister, logró ampliar su flamante récord como el máximo asistidor en la historia de los Mundiales, demostrando su vigencia como generador de juego.
Sin embargo, hubo una racha fenomenal que se cortó: al no convertir tantos frente al conjunto helvético, el rosarino puso fin a su extraordinaria seguidilla de nueve partidos consecutivos marcando goles en Copas del Mundo (y seis al hilo en llaves de eliminación directa), una marca que parecía inalcanzable.
Los máximos líderes en partidos de eliminación directa
Detrás de la línea que encabeza ahora el atacante nacional, aparece un selecto grupo de leyendas del fútbol internacional. El listado histórico de los jugadores con más presencias en llaves definitorias quedó conformado de la siguiente manera:
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Lionel Messi (Argentina): 15 partidos (2006 - 2026).
Miroslav Klose (Alemania): 14 partidos (2002 - 2014).
Cafú (Brasil): 12 partidos (1994 - 2006).
Bastian Schweinsteiger (Alemania): 12 partidos (2006 - 2014).
Lothar Matthäus (Alemania): 12 partidos (1982 - 1998).
Kylian Mbappé (Francia): 11 partidos (2018 - 2026).
Philipp Lahm (Alemania): 11 partidos (2006 - 2014).
Paolo Maldini (Italia): 11 partidos (1990 - 2002).
El recorrido de la Selección Argentina en el "mata-mata"
Para alcanzar esta asombrosa marca, el astro disputó encuentros clave a lo largo de seis ediciones mundialistas diferentes. Su historial eliminatorio abarca desde su debut en estas instancias frente a México en los octavos de Alemania 2006, pasando por las recordadas finales de Brasil 2014 ante Alemania y Qatar 2022 ante Francia, hasta llegar al reciente triunfo frente a Suiza por los cuartos de final del actual certamen. En total, acumula cinco encuentros en la edición 2014, cuatro en 2022 y ya suma tres en la presente competencia norteamericana.
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