Lionel Messi logró un récord absoluto en el Mundial 2026, pero hay una racha que se le cortó

Los máximos líderes en partidos de eliminación directa

Detrás de la línea que encabeza ahora el atacante nacional, aparece un selecto grupo de leyendas del fútbol internacional. El listado histórico de los jugadores con más presencias en llaves definitorias quedó conformado de la siguiente manera:

Lionel Messi (Argentina): 15 partidos (2006 - 2026).

Miroslav Klose (Alemania): 14 partidos (2002 - 2014).

Cafú (Brasil): 12 partidos (1994 - 2006).

Bastian Schweinsteiger (Alemania): 12 partidos (2006 - 2014).

Lothar Matthäus (Alemania): 12 partidos (1982 - 1998).

Kylian Mbappé (Francia): 11 partidos (2018 - 2026).

Philipp Lahm (Alemania): 11 partidos (2006 - 2014).

Paolo Maldini (Italia): 11 partidos (1990 - 2002).

El recorrido de la Selección Argentina en el "mata-mata"

Para alcanzar esta asombrosa marca, el astro disputó encuentros clave a lo largo de seis ediciones mundialistas diferentes. Su historial eliminatorio abarca desde su debut en estas instancias frente a México en los octavos de Alemania 2006, pasando por las recordadas finales de Brasil 2014 ante Alemania y Qatar 2022 ante Francia, hasta llegar al reciente triunfo frente a Suiza por los cuartos de final del actual certamen. En total, acumula cinco encuentros en la edición 2014, cuatro en 2022 y ya suma tres en la presente competencia norteamericana.