En este contexto, los principales beneficiados serían los equipos ecuatorianos. Si se concreta el título de Estudiantes y se mantiene la tendencia de que Brasil consiga otra consagración continental antes de 2028, Liga de Quito e Independiente del Valle quedarían bien posicionados para obtener los boletos por ranking.

Para el resto de los clubes argentinos, el panorama es bastante más complicado. Sin contar al conjunto platense, ninguno aparece actualmente en una posición destacada, por lo que necesitarían una campaña extraordinaria o conquistar la Copa Libertadores para asegurarse un lugar.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

1) Flamengo (clasificado): 82 puntos

2) Palmeiras: 82 puntos*

3) Estudiantes (LP): 62 puntos*

3) Liga de Quito: 61 puntos

5) Independiente del Valle: 39 puntos

6) Racing: 35 puntos

7) Cerro Porteño: 34 puntos

8) Fluminense: 28 puntos**

9) Peñarol: 26 puntos

10) Corinthians: 25 puntos**

12) Independiente Rivadavia: 24 puntos***

13) Platense: 24 puntos***

15) Vélez: 24 puntos

16) River: 23 puntos

20) Rosario Central: 20 puntos***

31) Central Córdoba: 14 puntos

34) Lanús: 12 puntos

37) Boca: 10 puntos***

46) Talleres: 7 puntos