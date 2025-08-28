La final de la Champions League tendrá un horario inusual: a qué hora será en Argentina

Champions League IA (1).png

Esta edición también representa una oportunidad para reforzar la relación de la UEFA con los grandes equipos tras la polémica generada por la propuesta de la Superliga, asegurando que la Champions League continúe siendo la competencia más prestigiosa y rentable del continente.

La final adelantada y la estructura de premios récord reflejan el esfuerzo por equilibrar aspectos deportivos, económicos y de experiencia del público, consolidando a la UEFA Champions League como un evento único y de alcance global.