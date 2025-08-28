La final de la Champions League tendrá un horario inusual: a qué hora será en Argentina
La UEFA decidió adelantar el inicio del encuentro decisivo para mejorar la experiencia de los aficionados, el acceso al transporte y el disfrute del resto de la jornada tras la final.
La final de la 71° edición de la Champions League, que se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, marcará un hecho histórico: su inicio se programó para las 13 de Argentina, tres horas antes del horario habitual.
Tradicionalmente, el partido se jugaba a las 21:00 CET, pero la UEFA tomó la decisión de adelantarlo a las 18:00 CET con el objetivo de optimizar la experiencia de los hinchas y facilitar la logística tanto de los espectadores como de los equipos participantes.
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, explicó que el cambio busca garantizar que los aficionados puedan desplazarse con mayor comodidad hacia el estadio y regresar con seguridad una vez finalizado el encuentro. Además, el horario más temprano permitirá que los seguidores disfruten de la tarde posterior a la final, compartiendo momentos con familiares y amigos, prolongando así la experiencia del evento.
La modificación también pretende favorecer la cobertura mediática y la planificación de los clubes finalistas, quienes tendrán más tiempo para las celebraciones en caso de consagrarse campeones.
Esta edición también representa una oportunidad para reforzar la relación de la UEFA con los grandes equipos tras la polémica generada por la propuesta de la Superliga, asegurando que la Champions League continúe siendo la competencia más prestigiosa y rentable del continente.
La final adelantada y la estructura de premios récord reflejan el esfuerzo por equilibrar aspectos deportivos, económicos y de experiencia del público, consolidando a la UEFA Champions League como un evento único y de alcance global.
