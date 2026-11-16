Cómo le fue a Thiago Almada ante Uruguay

Almada se había perdido la convocatoria anterior por un desgarro en el cuádriceps izquierdo, que sufrió en la derrota de River ante Huracán. Volvió para esta fecha FIFA y fue titular ante Uruguay en La Bombonera: jugó 60 minutos, casi siempre recostado sobre la izquierda, y tuvo poca influencia hasta que lo reemplazó Gianluca Prestianni.

Argentina buscará recuperarse este martes 17 a las 20 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Scaloni anticipó cuatro o cinco cambios, así que todavía no está claro si Almada repetirá entre los titulares.