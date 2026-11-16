Lionel Scaloni bancó a Thiago Almada pese a su presente en River: "No nos preocupamos"
Scaloni confía en que Thiago Almada se acoplará a River, que pagó 20 millones de euros por él, y aseguró que seguirá en la Selección Argentina.
Lionel Scaloni respaldó a Thiago Almada en un momento en el que el volante no logra rendir en River. En la conferencia de prensa de este lunes 16 de noviembre, antes del amistoso ante Costa Rica, el DT de la Selección Argentina aseguró que no le preocupa el presente del Guayo. Para él, recuperar su mejor nivel es una tarea compartida entre la Selección, el club y el propio jugador.
River pagó 20 millones de euros por Almada en agosto, una de las compras más fuertes del mercado sudamericano. Hasta ahora, salvo algunos destellos, el volante no mostró su mejor versión en un equipo que no cumplió las expectativas en el segundo semestre y que sufrió derrotas duras.
Scaloni, de todas formas, confía en que la situación va a cambiar: “Yo creo que en River va a andar bien. Es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de buen pie. Aunque es un equipo grande y pedir tiempo a veces es difícil, yo creo que Thiago se va a acoplar y en la medida que el equipo crezca y juegue bien, él va a jugar bien”.
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El DT también aclaró que el momento del Guayo no cambia nada en sus convocatorias: “Con nosotros va a estar porque nos da un montón. A veces como extremo y a veces cerrándose, nos da mucho. En cuanto al momento no es que nos preocupe porque no nos estamos jugando grandes cosas y sabemos muy bien lo que nos puede dar estando bien”. Y cerró: “Es misión nuestra, de River y de él mismo ponerse bien. Sabemos que ha jugado bien y no nos preocupamos”.
Cómo le fue a Thiago Almada ante Uruguay
Almada se había perdido la convocatoria anterior por un desgarro en el cuádriceps izquierdo, que sufrió en la derrota de River ante Huracán. Volvió para esta fecha FIFA y fue titular ante Uruguay en La Bombonera: jugó 60 minutos, casi siempre recostado sobre la izquierda, y tuvo poca influencia hasta que lo reemplazó Gianluca Prestianni.
Argentina buscará recuperarse este martes 17 a las 20 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Scaloni anticipó cuatro o cinco cambios, así que todavía no está claro si Almada repetirá entre los titulares.
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