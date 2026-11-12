La Fórmula 1 empieza a cerrar su grilla para 2027: Racing Bulls tomó una decisión con sus pilotos
La escudería satélite de Red Bull ratificó a Liam Lawson y Arvid Lindblad para la próxima temporada. Con la decisión, solo queda una butaca por definirse.
Racing Bulls despejó una de las incógnitas que todavía quedaban en la Fórmula 1 de cara a 2027. El equipo anunció que Liam Lawson y Arvid Lindblad continuarán como titulares, por lo que mantendrá la misma dupla que compite durante la actual temporada.
La confirmación también permite tener un panorama más claro de la próxima grilla, que tendrá 22 pilotos. Aunque todavía resta resolver una situación en Haas, la atención se concentra ahora en Cadillac, donde Valtteri Bottas podría quedarse sin su asiento pese a tener contrato para el año próximo.
Lawson se ganó la continuidad y compartirá equipo con Lindblad
El rendimiento del neozelandés durante las últimas carreras fue determinante para inclinar la decisión a su favor. Lawson había estado bajo evaluación ante la posibilidad de que Red Bull promoviera a otro integrante de su programa de jóvenes talentos.
Uno de los nombres que apareció como alternativa fue el del búlgaro Nikola Tsolov, destacado en Fórmula 2 y protagonista de pruebas privadas y de una práctica libre para novatos en México. Sin embargo, las actuaciones durante el triplete americano terminaron de convencer a la dirigencia.
El piloto de 24 años acumula 89 puntos, más del doble de los 38 que consiguió Lindblad en su temporada debut. Además, Racing Bulls ocupa el quinto puesto del Campeonato de Constructores, con 114 unidades, y está encaminado a conseguir uno de los mejores resultados de su historia.
El jefe del equipo, Alan Permane, destacó la combinación de experiencia y proyección que representa la dupla: “Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid en 2027. Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como en pareja”, expresó.
Lawson también celebró el anuncio y valoró el trabajo colectivo: “Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido, que disfruté mucho manejar”.
La única butaca pendiente y la amenaza para Bottas
Con Racing Bulls definido, Haas es la única escudería que todavía debe completar oficialmente su alineación. El equipo ya confirmó al brasileño Rafael Camara para 2027 y todo indica que Oliver Bearman continuará, aunque falta el anuncio definitivo.
Sin embargo, la situación que genera mayor incertidumbre es la de Cadillac. Aunque Valtteri Bottas tiene asegurada su presencia para la próxima temporada, la escudería estadounidense estaría trabajando para promover a Colton Herta, actual piloto reserva.
El estadounidense, de 26 años, consiguió los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA después de participar en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil. Su rendimiento en Fórmula 2 fue discreto -terminó 19° con 26 unidades-, pero eso no habría modificado la confianza que el equipo mantiene en él.
De acuerdo con la información publicada por Motorsport, Cadillac invirtió “tiempo, energía y dinero” para que Herta pueda llegar a la Máxima en 2027.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario