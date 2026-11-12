La Fórmula 1 empieza a cerrar su grilla para 2027: Racing Bulls tomó una decisión con sus pilotos

El jefe del equipo, Alan Permane, destacó la combinación de experiencia y proyección que representa la dupla: “Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid en 2027. Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como en pareja”, expresó.

Lawson también celebró el anuncio y valoró el trabajo colectivo: “Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido, que disfruté mucho manejar”.

La única butaca pendiente y la amenaza para Bottas

Con Racing Bulls definido, Haas es la única escudería que todavía debe completar oficialmente su alineación. El equipo ya confirmó al brasileño Rafael Camara para 2027 y todo indica que Oliver Bearman continuará, aunque falta el anuncio definitivo.

Sin embargo, la situación que genera mayor incertidumbre es la de Cadillac. Aunque Valtteri Bottas tiene asegurada su presencia para la próxima temporada, la escudería estadounidense estaría trabajando para promover a Colton Herta, actual piloto reserva.

El estadounidense, de 26 años, consiguió los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA después de participar en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil. Su rendimiento en Fórmula 2 fue discreto -terminó 19° con 26 unidades-, pero eso no habría modificado la confianza que el equipo mantiene en él.

De acuerdo con la información publicada por Motorsport, Cadillac invirtió “tiempo, energía y dinero” para que Herta pueda llegar a la Máxima en 2027.